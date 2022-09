Morata: "Sabía perfectamente lo que tenía que hacer aquí: ser uno más y trabajar"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata ha asegurado que sabía "perfectamente" lo que tenía que hacer en el conjunto rojiblanco en su tercera etapa, que era "ser uno más y trabajar", y ha reconocido que siente "la confianza" de Diego Pablo Simeone, y ha afirmado que está "muy motivados" ante el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen.

"Sabía perfectamente lo que tenía que hacer aquí: ser uno más y trabajar y trabajar. No he hablado mucho hasta ahora ni quiero hacerlo, porque no me serviría de nada. Lo que puedo hacer es trabajar, aportar cosas para el equipo, hay veces que se ven más y otras, menos. Quiero ganar con el Atlético de Madrid, como todos los compañeros, y eso es lo importante. Soy uno más aquí y estoy muy contento", declaró en rueda de prensa.

Además, cree que esta tercera etapa será "más fácil" que las anteriores. "Es la tercera vez que pertenezco a este club, cuando ya conoces a la gente y el método de trabajo es una suerte. Es más fácil esta vez que las anteriores. Uno va sumando experiencia en momentos que lo hacen madurar y crecer. Todas las situaciones se dan en la vida por algo. Soy más maduro que hace tres o cuatro años. Hay que pensar en los partidos que tenemos, en el año tan ilusionante que tenemos y mirar para adelante con optimismo", manifestó.

"Acabamos de empezar, me encuentro muy bien. Estoy trabajando bien, el equipo está trabajando bien también. Siempre he notado la confianza del míster. Se lo dije un día, que era un placer trabajar con él; tenemos objetivos comunes. Estoy muy contento de estar aquí en el Atleti y solo tengo esperanzas en el futuro y prometo trabajar lo máximo posible para tener los mayores éxitos posibles", continuó.

También recordó la última visita al BayArena, en la que los del 'Cholo' cayeron por 2-1 en la fase de grupos de la 'Champions' 2019-20. "La última vez que vinimos aquí fue un partido difícil. Es un campo difícil y un gran rival. Sobre el pasado... ya no sirve pensarlo. Mañana tenemos la oportunidad de jugar aquí, en 'Champions', en un estadio muy bonito y contra un equipo que siempre suele estar en 'Champions'. Estamos muy motivados y sabemos que va a ser un partido difícil, pero vamos a intentar hacer un buen partido", señaló.

Por último, alabó el trabajo del francés Antoine Griezmann. "No voy a explicar lo que es Antoine como jugador, es fundamental para nosotros, no solo cuando está en el campo, sino en el grupo. Es un chico que está siempre sonriendo y feliz, aporta muchísimas cosas positivas. Es un jugador de los más importantes que tenemos y hay que verlo feliz. Nos aporta muchas cosas buenas y cuando está en el campo mete goles y lo hace bien", finalizó.