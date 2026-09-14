Mourinho: "No quiero ir tan lejos y decir que Güler es top, top, top tres veces, puedo decir top, top"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en rueda de prensa. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, dijo este lunes sobre el turco Arda Güler que no quiere "ir tan lejos" y decir que es "top, top, top tres veces", pero "seguramente sí top, top", al mismo tiempo que aseguró que es "extraño" que los medios de comunicación no le pregunten por los penaltis de la jornada.

"Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar, nada más", expresó el de Setúbal en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche CF de la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Martínez Valero.

El técnico, después de golear (4-1) al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en la pasada jornada, defendió que no tiene "la capacidad" de decir que "dentro de tres meses" van a estar "a un nivel increíble". "Cuando digo tres meses digo que espero dentro de tres meses estar mejor de lo que estamos ahora, pero no tengo nada mágico. Un equipo, cuanto más tiempo está junto y más tiempo tiene esta estabilidad de trabajo con un entrenador, tiene más capacidad de ser más fuerte", explicó.

En el encuentro ante el conjunto rayista, una de las piezas claves fue Güler, que asistió a Kylian Mbappé en el cuarto tanto y cambió el partido, y Mourinho elogió al turco. "Es increíble la visión, la decisión, la organización del juego, la estabilidad que da al juego del equipo, la creación", enumeró.

"Es un jugador con un potencial fantástico, que tiene una influencia grande. No quiero ir tan lejos y decir 'top, top, top' tres veces, seguramente sí 'top, top', estamos por ahí", agregó sobre el centrocampista recuperando una de sus expresiones más míticas.

El portugués también abordó la situación de Vinícius Júnior, con el que esta "contento". "La mejor versión es marcar. Obviamente, asistir es importante. Trabajar para el equipo es importante. La entrega, la solidaridad, el trabajo colectivo y el trabajo del día a día también es importante, y lo hace muy bien. Pero existe otro Vinícius, el que eliminó el Benfica la temporada pasada; una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta 'performance' de altísimo nivel", valoró.

También fue titular ante el Rayo el costamarfileño Yan Diomande, del que afirmó que si "en vez de estar en el Madrid con esta plantilla, está en otro equipo con menos jugadores de potencial alto, seguramente sería titular 90 minutos cada partido". "La plantilla es fuerte, tiene muchas opciones. Si tú quieres hablar de Diomande, hablamos de Diomande, de Vinícius, de Arda, de Brahim y de Rodrygo. Titular indiscutible, como os gusta la palabra, es difícil", puntualizó.

"Habéis entendido un poco cómo estoy trabajando a nivel general: Cucurella y Carreras, Trent y Dumfries, los centrales. Es intentar tener toda la plantilla enchufada, que todos piensen que son útiles, porque tiene un impacto importante en la motivación. Intentamos siempre encontrar equilibrios y no perder nunca nuestra identidad", agregó.

Además, avanzó que si no hay "nada anormal" con Jude Bellingham en el entrenamiento, jugará ante el Elche. "Yo confío mucho confío mucho en el conocimiento que el jugador tiene de sí mismo. Es importante escuchar al departamento médico, a 'sport science', es importante leer y el data que pueda llegar después del entrenamiento, para entre hoy y mañana decidir", dijo.

Diferente es la situación de Aurélien Tchouaméni, que ya tuvo minutos contra el Inter y el Rayo y podría ir convocado con Francia en el próximo parón internacional. "No sé cuál es la idea de Zidane, hay que respetar su idea. Tampoco te puedo decir lo que sería mejor para él, si se tiene que quedar a trabajar o si es mejor ir a selección y tener minutos controlados. Si va a la selección que sea para ayudar sin perjudicar el futuro del jugador. Zidane sabrá cómo hacer las cosas bien", señaló.

"Del pasado conozco los números, aquí estamos metidos en un plan global, profesional, una interacción muy buena entre todos, pero también necesitas tener un poco de suerte con lesiones traumáticas que muchas veces hay un número altísimo", añadió sobre las lesiones en el pasado y cómo mejorarlo en esta temporada.

Mourinho evitó, además, pronunciarse sobre las palabras de Lamine Yamal asegurando que merece el Balón de Oro. "No puedo opinar sobre declaraciones de un jugador, respeto las opiniones de todos, pero no lo comento", sostuvo.

Y tampoco encontró en el calendario una excusa. "Elche y Atlético de Madrid tienen la misma situación que nosotros. El Atlético tiene un día más para descansar, pero después tiene un día menos entre el partido de Osasuna y el partido de domingo. Ahí vamos, si vosotros me decís, la próxima semana si queréis nos ahorramos una rueda, yo traigo algo para picar y nos divertimos un poco", bromeó un Mourinho que terminó la comparecencia definiendo como "extraño" que no hubiera "ninguna pregunta" sobre los penaltis, tras las acciones sobre Güler y Yamal en la última jornada.