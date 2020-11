Nikolic (Lokomotiv): "El Atlético lleva muchos años a un gran nivel, tiene experiencia"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Lokomotiv Moscú, Marko Nikolic, elogió al Atlético de Madrid, su rival este miércoles en la cuarta jornada de la fase de grupos de la 'Champions', y destacó que lleva "muchos años a un gran nivel" y tiene jugadores con "mucha experiencia".

"En la 'Champions League' debes ser disciplinado cada segundo del partido contra un equipo como el Atlético. Si es así, el resultado será positivo. El Atlético es un equipo de gran calidad, tiene experiencia porque lleva muchos años jugando a un gran nivel, pero tenemos posibilidades. La verdad es que el Atlético siempre está en el campo", indicó el técnico del Lokomotiv.

Preguntado por el triunfo colchonero ante el FC Barcelona, Nikolic dijo que vio el partido, pero "el Atlético jugó diferente en este partido". "Se prepararon específicamente para el Barcelona. No creo que usen la misma alineación contra nosotros. El partido con el Barcelona y el partido contra nosotros no están conectados entre sí. Una cosa es la Liga española y otra la Champions, donde solo ha seis jornadas iniciales", recordó.

Preguntado por la ausencia de Luis Suárez, el técnico del cuadro moscovita no quiso contestar tras varias preguntas sobre el Atleti. "Quiero hablar solo de nuestro equipo. Estoy seguro de que estamos listos. El de la ida fue un partido difícil en Moscú, pero ahora conocemos al rival incluso mejor que antes del último partido. Quiero ver un equipo seguro en el campo con disciplina y orden táctico en cada minuto del partido. No puedes jugar sin disciplina", añadió.

"Si pensamos en un empate, perderemos. Quiero creer en la victoria. Pero si ganaremos o no, no puedo decirlo. No lo sé", apuntó Nikolic, quien confirmó la convocatoria de Stanislav Magkeev. "Viajó con nosotros, está listo para jugar, pero no sabemos si lo hará. Esperaremos al día del partido", añadió sin desvelar sus cartas.

"No creo que jugáramos muy bien en el partido de ida, pero pudimos puntuar. Los partidos contra el Salzburgo y el Bayern fueron mejores. Pero conseguimos puntos contra el Atlético. No son tan malas noticias. Si mañana jugamos un 20-30-50 por ciento mejor, el resultado será positivo", finalizó el técnico del Lokomotiv de Moscú.