El Oviedo se lleva otro tenso derbi asturiano y el Eibar se pone líder provisional de LaLiga Hypermotion

Archivo - Dani Calvo, en un partido con el Real Oviedo. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo ha derrotado por 2-0 al Real Sporting de Gijón en el cierre del domingo en la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, cuyo liderato ha atrapado la SD Eibar de manera provisional con su victoria por 3-2 ante la UD Las Palmas, mientras que en otro encuentro destacado la UD Almería ha ganado por 0-1 en su visita al RCD Mallorca.

La tanda dominical empezó con un 3-1 del Valladolid al Córdoba, duelo de necesitados y donde los locales remontaron con goles de Adrián Arnu, Víctor Fernández y Víctor Barberá. El equipo pucelano se quedó con ocho puntos tras este resultado y el cordobés con seis, un solo punto mejor que el Eldense, que cayó por la mínima en su vista al Burgos (14 pts.).

Otro partido resuelto por la mínima fue el de Son Moix, donde Miguel de la Fuente aprovechó un fallo del portero local Arnau Tenas para hacer el gol de rechace. Ese tropiezo dejó al Mallorca con 13 puntos, mientras que el Almería alcanzó los 15 puntos y añadió presión al Eibar. Aun así, los armeros encauzaron su partido con dos dianas en menos de 10 minutos.

Ander Madariaga y luego Álvaro Rodríguez cuajaron ese 2-, Valentín Pezzolesi recortó distancias en el 24', Javi Martón marcó de nuevo para los locales en el 62' y en las postrimerías hizo Jefté Betancor el 3-2, a la postre definitivo. Los eibarreses acumulan ahora 18 puntos, a la espera de que juegue el Castellón (16 pts.) este lunes en Leganés.

Por último, en el Carlos Tartiere, el derbi asturiano se quedó en casa. Chris Ramos inauguró el marcador en el 9' tras jugada personal y remate raso dentro del área, lesionándose y siendo sustituido. Ya en el 82', el canterano Enzo Pérez ató el triunfo del Oviedo (11 pts.) con una fuerte volea de diestra; la derrota dejó a los gijoneses con 10 puntos.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Girona - Albacete 2-0.

-Sábado.

Ceuta - Real Sociedad B 3-1.

Granada - Andorra 2-3.

Celta Fortuna - Sabadell 1-1.

Tenerife - Cádiz 1-1.

-Domingo.

Valladolid - Córdoba3-1.

Mallorca - Almería 0-1.

Burgos - Eldense 1-0.

Eibar - Las Palmas 3-2.

Oviedo - Sporting de Gijón 2-0.

-Lunes 28.

Leganés - Castellón 20:30 horas.