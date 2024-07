Oyarzabal: "Me ha tocado a mí hacer historia, pero esto es una familia"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Mikel Oyarzabal afirmó que le tocó a él marcar el tanto del triunfo (2-1) de España contra Inglaterra en la final de la Eurocopa de Alemania, disputada en el Olímpico de Berlín, pero que el equipo nacional es una "familia" y que valoraba mucho este momento tras sufrir una importante lesión.

"He hecho mi trabajo y lo que me tocaba en cada momento. He tenido la suerte de dar la victoria y, cuando pasas por hechos jodidos, estar aquí lo valoras mucho. Y si tienes la suerte de ayudar es lo máximo", dijo en declaraciones a TVE que recoge Europa Press.

Oyarzabal señaló que el gol es parte de la historia de España y de la suya propia. "Llevarte esta alegría después de lo que he pasado es lo más. Estoy orgulloso, pero esto es de todos. Llevamos 45 días aquí y esto es una familia en la que todo el mundo vale por igual", manifestó.

Sobre el gol, el internacional donostiarra relató: "Me llega el balón de Dani, veo que 'Cucu' estaba subiendo y me la pone, intento tocarla, la toco y va dentro", resumió.