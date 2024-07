Álvaro Morata: "Si no es por Iniesta y Bojan no hubiese jugado esta Eurocopa"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española de fútbol, Álvaro Morata, se sinceró después de levantar la Eurocopa 2024 con el 2-1 sobre Inglaterra en la final de Berlín y confesó que sin el apoyo de Andrés Iniesta y Bojan Krkic no hubiese estado en Alemania, donde apuntó que se puso "el mono de trabajo" para ayudar al equipo.

"Agradecer a toda la gente que ha creído en nosotros, lo hemos sentido desde el primer momento. Mensajes positivos llevan a cosas positivas. Hemos visto cómo España creía en nosotros. Espero que estén orgullosos de esta selección, lo habéis visto, chavales con 17 años, 21, Zubimendi, Mikel, yo reivindicaba al principio de la Eurocopa que tenemos muchos cracks, hay que darle valor a España, tenemos al mejor país del mundo", dijo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

El capitán enseñó sentimientos encontrados tras una temporada complicada y un momento emocional difícil que pudo lidiar con dos personas a las que quiso agradecer personalmente. "Me gustaría mandarle un saludo a Andrés Iniesta, si no fuera por él no hubiera jugado esta Eurocopa, y a Bojan también, si no fuera por su ayuda no hubiese jugado este torneo. Por mi familia, pero también a Andrés y Bojan que tienen gran culpa de que esté en la Eurocopa", dijo.

"Sólo puedo darles las gracias. Han pasado momentos como los que he pasado yo y siempre está la luz al final del túnel", añadió. Por otro lado, Morata reivindicó su trabajo sobre el césped aunque no pudo contribuir con goles, una labor que ha sido siempre reconocida por todos sus compañeros de selección.

"Vale más que haber metido 20 goles, me he puesto el mono de trabajo en esta Eurocopa. Sabía que tenía que hacerlo para liberar espacios y soy el aficionado número uno de España", apuntó, antes de hablar del momento de levantar el trofeo al cielo de Berlín.

"He pensado en todos los momentos que desde que tengo 14-15 años empecé a venir a la selección, es increíble, sólo puedo dar las gracias a todo el mundo, a mis compañeros, mis entrenadores, sobre todo a los que nos han ayudado también para llegar hasta aquí", terminó.