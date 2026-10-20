El PSG deja claro al Barça que sigue siendo el Rey de Europa

"Fabián Ruiz (PSG) y Xavi Espart (FC Barcelona), durante el partido de la Champions League en el Parque de los Príncipes - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Paris Saint Germain ha ganado este martes al FC Barcelona (4-2) en el espectacular duelo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en una noche en la que el PSG de Luis Enrique Martínez evitó la rebelión del Barça de Hansi Flick, que luchó y aguantó el tipo hasta el 2-2, con sufrimiento y momentos de gloria, para acabar sucumbiendo ante un 'Rey de Europa' que dejó bien claro que quiere seguir en el trono de la Champions.

Joan Garcia fue el mejor del Barça de largo y eso ya dice mucho, pero los 'culers' no fueron un títere y su intento de rebelión llegó a inquietar a unos parisinos que estos días están acostumbrados, no por bien, a los disturbios. Pero esta vez el Barça no pudo avivar el fuego y, aunque lo intentó, el PSG se llevó un partido eléctrico lleno de ocasiones, de lesiones fruto de la intensidad, con mucho fútbol y deportividad. Se llevó el PSG el mejor duelo del momento entre los dos equipos más en forma, aunque sólo el equipo parisino sigue con el '3 de 3'.

El arranque del choque reflejó la feroz presión alta de un PSG muy enchufado ante un Barça impreciso y nervioso. Ya en el minuto 2, dos pérdidas blaugranas --una de Cancelo y otra de Pedri-- acabaron en un disparo de Kvaratskhelia al palo; el rechace lo cazó Ousmane Dembélé con Joan Garcia batido, pero falló estrepitosamente en una acción que acabó anulada por fuera de juego. Apenas tres minutos después, otra pérdida permitió a Dembélé correr y poner a prueba al meta catalán, que repitió intervención poco después tras un potente disparo de Doué en otra pérdida fruto del agobio parisino.

No pintaba nada bien para el Barça. Sin embargo, el conjunto de Flick reaccionó con carácter. En el 7' Pedri se resarció con una gran jugada personal marchándose de su marcador y de parte de la zaga local hasta disparar, molestado por Lucas Hernández. El córner subsiguiente lo cabeceó Pau Cubarsí, haciendo intervenir por primera vez al meta Safonov. En el 10', una acción ensayada en falta lejana botada por Dani Olmo encontró a Raphinha, quien la puso de primeras al área pero Anthony Gordon no pudo rematar de lleno. El Barça despertaba y, en el 14', un tiro cruzado de Gordon mandó un nuevo aviso, y en el 18' fue una rápida contra de Raphinha tras gran pase de Olmo, pero al capitán se le hizo de noche al buscar un regate de más.

El partido no daba tregua y en el 19' llegó la primera mala noticia en forma de lesión: Dembélé se echó la mano al muslo izquierdo y pidió el cambio, dejando su sitio al exblaugrana Ferran Torres. Inmediatamente después, en el 20', el Barça acarició el gol en una doble ocasión clara donde Safonov detuvo a bocajarro el tiro de Raphinha y Pedri mandó alto el rechace provisto por Gordon. En cuestión de 15 minutos, el Barça pasó de sufrir a dominar. Lamine Yamal se unió a la fiesta con un latigazo lejanísimo en el 21' que rozó la escuadra y pareció gol por un instante.

Y el intercambio de golpes no cesó. En el 25', Joan Garcia salvó un gol cantado tapando con la cara un remate a bocajarro de Ferran Torres a pase de João Neves. En el arranque de esa misma jugada, Dani Olmo cayó lesionado tras una entrada de Vitinha y tuvo que dejar su puesto a Fermín López en el 27'. Dos minutos después llegó una triple ocasión para el PSG: Joan Garcia firmó dos paradas monumentales a lanzamientos de Ferran y Fabián Ruiz, y Pedri sacó la restante bajo palos. Kvaratskhelia probó de nuevo al meta en el 31' antes de dar paso a un breve respiro.

Esa falsa calma la rompió el PSG en el 38'. La enésima pérdida del Barça, esta de Lamine Yamal en un intento de pase alto desatinado al medio campo sin receptores, la recogió Désiré Doué. El atacante galo corrió, tuvo paciencia para armar la jugada y batió cruzado a Joan Garcia para poner el 1-0. Casi a la siguiente jugada, en el 39', Pedri asistió a Fermín López, que intentó una media vaselina que adivinó Safonov y, en el rechace, terminó impactando con su bota en la cara de Pacho. Antes del descanso, tras una aproximación de Fermín para Raphinha en el 44', Joan Garcia volvió a ser providencial en el 45' deteniendo un nuevo tiro de Kvaratskhelia.

Una primera parte eléctrica, sin descanso, de las que te hacen perderte cosas si pestañeas. El PSG fue mejor, en global, porque Joan Garcia evitó con su agilidad bajo palos más de un gol. Pero lo cierto es que el Barça perdonó varias buenas ocasiones por unas imprecisiones que se tradujeron también en pérdidas de balón innecesarias, de las que nació el único tanto parisino.

Tras el descanso, el guion se mantuvo frenético. En el minuto 51, Joan Garcia sacó de nuevo sus dotes de gigante en un mano a mano espectacular ante Hakimi. El portero daba alas al Barça y el premio llegó en el 55': el canterano Xavi Espart, lateral reconvertido, recibió de Fermín, ganó la carrera en conducción y soltó un potente disparo que dobló la mano de Safonov para colocar un empate (1-1) tan inesperado como impagable. Pocos minutos después, el propio Espart volvió a habilitar a Raphinha en una jugada de peligro.

La hora de encuentro trajo un tiroteo de cambios y contratiempos físicos: en el PSG salieron con molestias Kvaratskhelia y el capitán Marquinhos para dar entrada a Zabarnyi y Akliouche, mientras que Flick realizó un triple cambio introduciendo a Rodri, Gavi y Adeyemi por Bernal, Pedri y Raphinha. Nada más ingresar, en el 60', Gavi rozó la remontada a pase de un Lamine Yamal que iba claramente de menos a más, pero Safonov intervino con acierto. En el 71', Ferran Torres estrelló un balón en el palo en una acción protestada por posible fuera de juego que terminó en córner. Y en ese mismo saque de esquina (min.72), Lucas Hernández se impuso por alto a Gordon para conectar un testarazo inapelable al fondo de la red (2-1).

El Barça no se rindió y respondió en el 79'. Luis Enrique dio descanso a Lucas Hernández para introducir a Zaïre-Emery, y Lamine Yamal le dio la bienvenida yéndose por velocidad, mareándolo en el área y fusilando con la puntera a Safonov para firmar el 2-2. Sin embargo, la alegría visitante duró un suspiro. En el minuto 81, sin tiempo para digerir la igualada, Vitinha agarró un trallazo desde la frontal que rozó Joan Garcia para devolver la ventaja al PSG (3-2). Golpeado por el jarro de agua fría, el Barça se desestructuró buscando a la desesperada el empate, y en el 87' el París Saint-Germain sentenció la contienda al culminar Fabián Ruiz una contra a puerta vacía tras una asistencia de la muerte de Hakimi.

Los 'culers' terminaron sucumbiendo en un Parque de los Príncipes implacable en el que las intervenciones de Joan Garcia (9 paradas en total) y la garra de los jóvenes no bastaron para frenar el caudal ofensivo parisino. El Paris Saint-Germain cerró así un triunfo vibrante en un intercambio constante de golpes para mantenerse invicto y recordar a sus perseguidores que el 'Príncipe' parisino sigue ostentando la corona europea.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN, 4 - FC BARCELONA, 2 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Hakimi, Marquinhos (Zabarnyi, min.59), Pacho, Hernández (Zaïre-Emery, min.78); João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué (Mayulu, min.78), Dembélé (Ferran Torres, min.20) y Kvaratskhelia (Akliouche, min.59).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Espart (Balde, min.74), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal (Rodri, min.60), Pedri (Gavi, min.60); Lamine Yamal, Olmo (Fermín, min.27), Gordon; y Raphinha (Adeyemi, min.60).

--GOLES.

1-0, min.38: Doué.

1-1, min.55: Xavi Espart.

2-1, min.72: Lucas Hernández.

2-2, min.79: Lamine Yamal.

3-2, min.81: Vitinha.

4-2, min.86: Fabián Ruiz.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ING). Amonestó a Cancelo (Min.17) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Parc des Princes.