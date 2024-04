Raíllo: "Hemos salido del infierno para tocar el cielo"

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El capitán del RCD Mallorca, Antonio Raíllo, ha asegurado que la afición del conjunto balear se merece esta final de Copa del Rey, que disputarán este sábado ante el Athletic Club en La Cartuja de Sevilla, sobre todo después de haber salido "del infierno" de Segunda B para "tocar el cielo", y ha afirmado que los seguidores bermellones se sentirán "orgullosos" de su equipo.

"En todo camino hay baches que superar y piedras que recoger. Como aficionado del Mallorca creo que nos lo merecemos. Hemos vivido muchos momentos difíciles, hemos crecido con ellos, hemos salido del infierno para tocar hoy el cielo", declaró en rueda de prensa. "Pienso que es un partido más. Es importante saber qué te juegas, pero tampoco darle demasiada responsabilidad, porque te puede mermar", añadió.

En este sentido, reconoció que viven las horas previas "con mucha tranquilidad". "El entorno es muy positivo, de ilusión. Es gente que lleva mucho tiempo sin vivir esto con el Mallorca, es algo que alegra a la afición", dijo. "Veo a la plantilla muy tranquila, viene muy preparada para este partido. Hemos vivido muchas veces la situación de jugar un partido para no fracasar, esa presión negativa a tu alrededor de que te juegas la vida; eso es mucho más difícil de llevar que la presión por el éxito", continuó.

Así, el defensa cordobés explicó que es "una alegría y una ilusión" disputar este encuentro, sobre todo después de ascender desde Segunda B con el club bermellón. "Hay que recordar los buenos y los malos momentos. Me gustaría recordar que muchos de mis compañeros se han quedado por el camino; los méritos se los va a llevar la plantilla actual, pero sin ellos, sin los compañeros de Segunda B y de Segunda División, no hubiésemos conseguido llevar al Mallorca hasta este partido. Se deben sentir orgullosos porque han formado parte de este camino. Les agradezco que hayan estado conmigo desde Segunda B hasta hoy", señaló.

"Creo que en ese partido -el del ascenso a Segunda- tenía mucha más presión. La repercusión de este partido es mucho más grande que la de aquel, pero aquello era una obligación. El Mallorca tenía que salir del pozo, ganar ese partido e ir a Miranda. Superando ese partido de casa el equipo se liberó mucho, luego vino todo un poco rodado y pudimos volver a Primera. Los partidos más difíciles son los que te juegas bajar de categoría", indicó.

Por eso, el andaluz rechaza valorar qué supondría jugar en Europa gracias al billete que se le otorga al campeón de la Copa. "Vamos a ir con paso tranquilo, mañana hay un partido primordial y si no lo ganas, esa posibilidad se borra. Mañana intentaremos que la gente esté orgullosa, y si podemos ganar la Copa, mucho mejor", subrayó.

Además, habló del mexicano Javier Aguirre, "un técnico muy especial, un poco atípico respecto a lo que hay en el mundo del fútbol". "Es muy cercano, tiene mucha experiencia, te trata como un padre o como un amigo, y eso hace que tenga a todo el mundo contento y enchufado. Si te ve triste, te hace una broma; si te ve bien, te lo dice... Maneja muy bien el trato personal y eso hace que haya llevado al equipo a donde lo tiene", expresó.

Sobre qué supondría marcar el gol de la victoria, Raíllo aseguró que "lo mismo que contra el Granada". "Sabemos la importancia de cada partido que jugamos. En LaLiga no es que estemos muy sobrados de puntos. El equipo es una familia; somos una familia, muy cariñosos, más que compañeros somos amigos en el vestuario. Si soy yo me alegraré por mí, pero si es cualquier otro compañero me alegraré como si lo hubiese marcado yo. Somos una familia", afirmó, asegurando que firma ganar en los penaltis. "No me han dejado tirar ni en el entrenamiento", bromeó.

Por último, restó importancia a que haya mayoría de afición del Athletic Club en la final y mandó un mensaje a los seguidores mallorquinistas. "Que no se sientan inferiores a nadie. El Athletic tiene más socios, son matemáticas. Tienen más aficionados que nosotros, pero el sentimiento tanto de una afición como de la otra será el mismo. Que no se sientan inferiores a nadie y que se sientan orgullosos de sus jugadores", finalizó.