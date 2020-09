El Real Madrid afronta su complicado reto de defender trono sin apenas retoques

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid será el encargado de defender el título en la 90ª edición de LaLiga Santander, un reto que no le ha resultado sencillo y para el que parece que no contará con refuerzos, confiando de nuevo en su 'vieja guardia' y el bloque con el que contó la pasada campaña, al que se ha añadido la esperanza que supone Martin Odegaard y el deseo de una mejor versión de Eden Hazard.

El conjunto madridista conquistó la Liga marcada por el parón por el coronavirus, el trofeo 34 en total, pero sólo el tercero en una década marcada más por el color blaugrana, y únicamente la séptima en lo que se lleva de siglo XXI.

Y es que el torneo de la regularidad se le ha atragantado al equipo merengue, que tras el ciclo dominador con la 'Quinta del Buitre' y sus cinco títulos seguidos de 1986 a 1990, esta competición le ha dado más sinsabores que alegrías y además desde aquella era sólo ha sido capaz de defender el título en la campaña 2007-2008. En las dos ocasiones más recientes (2012-2013 y 2017-2018), ni siquiera pudo estar en la pelea, quedando a 15 y 17 puntos, respectivamente, del FC Barcelona.

El objetivo ahora para Zinédine Zidane será seguramente volver a luchar hasta el final por una Liga Santander que, al menos y salvo sorpresa hasta final de 2020, parece que será en las mismas circunstancias que tras el parón por el coronavirus, sin público y jugando en el Alfredo di Stéfano sus partidos como local. Curiosamente, en el estadio de su Ciudad Deportiva logró asentarse y dejar un tanto atrás la irregularidad que arrastra desde hace unos años en el Santiago Bernabéu.

Y tampoco parece que habrá variaciones en la plantilla que manejará 'Zizou', que también tendrá que controlar el no centrarse en exceso en ser de nuevo protagonista en el Viejo Continente tras dos eliminaciones en los octavos de final de la Liga de Campeones. Aunque el mercado no se cierra hasta el 5 de octubre y queda mucho, el club madridista, que no se estrena hasta la segunda jornada, se centra principalmente en las salidas y su único movimiento destacado a la hora de reforzarse ha sido el de adelantar la llegada de Martin Odegaard.

El centrocampista noruego llegó al Real Madrid con 16 años y después de varias cesiones, su último año en la Real Sociedad han provocado que no cumpliese un año más en el conjunto 'txuri-urdin' y afronte su gran oportunidad para ganarse un puesto en un mediocampo en el que Zidane no tiene excesivos efectivos.

A sus 21 años y ya con conocimiento de la Liga, el de Drammen intentará codearse principalmente con Toni Kroos y el veterano Luka Modric, y ganarle la partida a Fede Valverde, una de las revelaciones de la pasada campaña aunque su rendimiento bajó tras el parón, e Isco Alarcón.

Además, Zidane espera más de dos 'fichajes' para elevar el nivel competitivo y de calidad del campeón. Eden Hazard fue la gran apuesta la temporada pasada, pero entre lo que le costó al belga coger la forma y las dos graves lesiones que tuvo apenas pudo mostrar la calidad que se le presupone y que debe ayudar a un equipo que, ofensivamente, quedó a expensas casi de Karim Benzema, que firmó 21 goles y que podría quedarse como el superviviente de la 'BBC' porque el futuro de Gareth Bale se antoja complicado después de apenas contar tras el parón e incluso pedir quedarse fuera de convocatorias.

Del mismo modo, el técnico francés tendrá a su disposición a Marco Asensio. El balear se lesionó de gravedad la rodilla en la pretemporada de 2019 y sólo el parón le permitió jugar algunos partidos. Ahora, con más tiempo, puede ser un buen refuerzo para un frente ofensivo donde los brasileños Rodrygo y Vinicius quieren ser más protagonistas y aportar su frescura. Luka Jovic podría también tener una nueva oportunidad tras su mal primer año.

El resto es lo conocido, con el capitán Sergio Ramos, segundo máximo goleador la pasada temporada con 11 goles, aunque más de la mitad (6) de penalti, liderando una defensa que se mostró bastante sólida y que fue la menos goleada, apuntalada por la mejor versión de Thibaut Courtois, y Carlos Casemiro como, de momento, el único sin un relevo natural para su posición.