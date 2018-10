Publicado 05/10/2018 17:46:54 CET

Un Real Madrid herido y sin gol visita a un Alavés crecido

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este sábado (18.30 horas) el estadio de Mendizorrotza en la octava jornada de LaLiga Santander en busca de poner fin a su mala racha, agravada tras la derrota europea ante el CSKA y encadenar tres partidos consecutivos sin marcar gol ni conseguir la victoria, un mal momento del que se espera aprovechar un Alavés acomodado en la parte alta de la tabla tras su buen inicio liguero.

Los de Julen Lopetegui no están pasando por su mejor momento después de estar más de 270 minutos sin marcar un gol y, lo que es más preocupante y consecuencia directa, sin ganar. La derrota ante el CSKA por 1-0 confirmó las malas sensaciones que dejó el equipo ante el Sevilla (3-0) y el Atlético de Madrid (0-0), aunque la situación liguera 'alivia' algo, ya que son segundos con 14 puntos, los mismos que el FC Barcelona.

Desde la exhibición ante la Roma (3-0) en la primera jornada de 'Champions', la eficacia del juego no ha sido la misma, con solo un gol a favor, en casa ante el Espanyol, y ahora no se puede permitir otro tropiezo si quiere seguir la estela del liderato liguero, con el añadido de que fuera de casa flojea, con sólo la victoria ante el Girona y siempre empezando con gol en contra. Esta falta de concentración ha sido reconocida por el exseleccionador y que no se puede permitir ante un sólido Alavés, sobre todo ante su público.

La mejor noticia para el técnico vasco en un momento marcado también por las lesiones es al saber que el galés Gareth Bale podrá ser de la partida para este duelo, después de que hiciese saltar las alarmas al no jugar la segunda mitad del pasado derbi y no viajar a Rusia.

El de Cardiff no ha sido tampoco la solución ofensiva ni ante Sevilla ni ante Atlético, pero su presencia debe mejorar las prestaciones ofensivas de un ataque donde debe estar acompañado por un Benzema que no ve puerta desde su esperanzador doblete ante el Leganés del 1 de septiembre y por un Asensio irregular y que fue el último que hizo gol.

De todos modos, Lopetegui sigue con la enfermería activa y la salida de Bale se contrarrestada por la nueva entrada de Dani Carvajal, que provoca que el conjunto madridista esté sin sus dos laterales titulares ya que Marcelo sigue lesionado. Tras debutar en 'Champions', lo más probable es que Reguilón vuelva al banquillo y que Nacho juegue en el lateral izquierdo con Odriozola en el derecho, mientras que Sergio Ramos, con sus isquios más descansados tras no viajar a Moscú, vuelva al centro de la defensa.

En el medio, Luka Modric, suplente en el Luzhniki, debería recuperar la titularidad y Ceballos, que el año pasado hizo un doblete clave en Vitoria, podría optar a mantenerse si el técnico guipuzcoano da descanso a un Kroos que falló de forma fatal en el gol del CSKA.

EL ALAVÉS NO GANA AL REAL MADRID DESDE HACE 18 AÑOS

Por su parte, el Deportivo Alavés afronta el choque con la tranquilidad de su cierta comodidad en la tabla, pero tras sufrir un revés su último partido ante el Levante (2-1) que les impidió alcanzar en la tabla a los colíderes, lo que volverá a intentar este sábado.

Sexto con 11 puntos, el equipo vitoriano es uno de los equipos revelación de LaLiga, gracias a la buena efectividad de sus recursos y al trabajo de un Abelardo cuya mano ya se notó el año pasado cuando llegó al banquillo. De momento en su estadio no ha perdido y sólo ha encajado un gol, un dato que le refuerza ante la visita de un Real Madrid con menos 'pegada', pero al que no gana desde el 6 de mayo del 2000, con su victoria en el Bernabéu por 0-1, aunque peor es la estadística en su feudo, con su única victoria en 1931 y luego 10 derrotas y dos empates.

Rodrigo Ely, Adrián Marín y Patrick Twumasi se perderán un partido en el que Abelardo confiará en su bloque principal en el que estará finalmente Rubén Duarte. Wakaso y Brasanac aspiran a ser el doble pivote, mientras que Jony y Calleri, suplentes el pasado fin de semana, podrían volver al once inicial en detrimento de Burgui y Guidetti, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

--POSIBLES ALINEACIONES:

ALAVÉS: Pacheco, Ximo Navarro, Laguardia, Maripán, Duarte; Ibai Gómez, Wakaso, Manu García, Jony; Sobrino y Calleri.

REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Sergio Ramos, Varane, Nacho; Modric, Casemiro, Ceballos; Bale, Asensio y Benzema.

--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés).

--ESTADIO: Mendizorrotza.

--HORA: 18.30/beIN LaLiga.