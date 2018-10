Abelardo: "Nos vamos a encontrar a un Real Madrid herido y motivado"

Publicado 05/10/2018 16:40:31 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, ha asegurado que el Real Madrid, al que se enfrentan este sábado en Mendizorrotza (18.30 horas), llegará "herido" y "motivado" tras sus últimos resultados, en los que además no ha visto portería, y ha advertido de que el cuadro madridista "sigue teniendo gol y va a tener siempre" y que deben ser "certeros" si quieren sacar algo positivo.

"Tendremos que defender muy bien, porque el Madrid te va a someter a defender durante casi todo el partido, y tendremos que atacar mucho mejor, porque como no nos va a conceder mucho tendremos que ser certeros. El equipo está ilusionado, yo el primero, y creo que vamos a hacer un muy buen partido. Hay que pensar que nos vamos a encontrar a un Real Madrid herido, que va a venir a por todas, y motivado después de estos resultados. Tendremos que dar nuestra versión máxima para ganar mañana", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, el técnico asturiano considera que el equipo blanco en Moscú, donde perdió ante el CSKA (1-0), "no dio malas sensaciones". "El partido, si hubiese acabado 1-4 ó 1-5, hubiese sido lo lógico; tuvieron tres palos e hicieron ocasiones de gol. Es cierto que lleva tres partidos sin hacer gol, pero es el tercer máximo goleador de LaLiga, lleva dos más que nosotros. Eso significa que gol sigue teniendo y va a tener siempre. Es un equipazo, va colíder. Llevaba dos años con el mismo entrenador y ahora ha llegado Julen Lopetegui y es cierto que necesita un periodo de adaptación", indicó.

"Tienen una calidad extraordinaria. El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. Tienen que tener un mal día y nosotros un día perfecto para poder ganarles", continuó, antes de hablar del técnico madridista. "A Julen le deseo lo mejor. Es un buen amigo mío, coincidimos en el Barça, hicimos una gran amistad. Le deseo lo mejor a partir del partido del sábado", subrayó.

En este sentido, explicó que con el técnico vasco "han mejorado en muchas cosas". "Es un equipo que juega más junto, que tiene la identidad de Julen en la selección de presionar tras pérdida de balón. No le están saliendo las cosas ahora en cuanto a resultados, pero estos equipos lo mejor que les puede pasar es que tengan un partido cada 3-4 días. Lo vimos con el Barça, que decían que venía de una crisis, y el otro día en Londres, contra su rival más complicado, gana 2-4 y hacen un partidazo", apuntó.

"El Real Madrid es de esos equipos que, desgraciadamente, dependes de ellos, de que no tengan un buen día. Intentaremos hacer las cosas para que no se encuentren cómodos y no tengan el día acertado", continuó.

Con respecto al equipo que dirigía de Zinédine Zidane, Abelardo cree que "también tocaba muchísimo" y que "era muy raro robarle el balón". "Es muy difícil ganarle, no imposible. Domina todas las facetas del juego y para eso tiene a los mejores jugadores del mundo. Son rápidos, técnicamente superiores a los demás. Pero en cuanto a intensidad, el Real Madrid no nos puede superar. En calidad técnica es normal que nos superen. Nosotros tenemos otras armas y si nos sale bien podremos contrarrestarles", aseveró.

Además, reiteró que saldrán a por todas, pero recordando que no es un rival directo. "No es de nuestra Liga. Me hubiese gustado que hubiésemos estado más motivados el otro día en Valencia o contra el Valladolid. Era una realidad que si el otro día ganábamos en Valencia nos poníamos colíderes y que si ganamos este sábado nos ponemos a la altura del Real Madrid. Sabemos cuál es nuestro objetivo; no pienso en igualar al Real Madrid, pienso en que nos quedarían tres puntos menos para conseguir el objetivo", aseguró.

"El partido del otro día nos ha despertado a todos, incluido a mí, de que no podemos salir como salimos en el primer tiempo. Hemos analizado los errores y creo que veremos otra cara del Alavés. Sin desmerecer al Levante, el Madrid es otro equipo e intentaremos ser lo intensos que somos siempre", dijo respecto a la derrota ante el Levante de la pasada jornada (2-1).

A pesar de que se trata de un partido "precioso" para jugadores, entrenador y afición, el técnico gijonés recordó que son "tres puntos más". "Por ganar no nos van a dar siete puntos", dijo, antes de explicar que han vivido una semana tranquila. "La motivación es igual que todas las semanas, hemos preparado el partido lo mejor posible. Trataremos de hacer un buen partido e intentaremos poner las cosas difíciles a todo un Real Madrid. La semana ha sido parecida o igual a cualquier otra", añadió.

Además, reconoció que le preocupa "cualquier once que saque el Real Madrid", y no considera que los laterales sean su punto débil. "Creo que Odriozola y Nacho pueden jugar en cualquier equipo del mundo y ser titulares", expuso, recordando que el conjunto blanco tiene una "plantilla extraordinaria para poner ganar las tres competiciones".

En otro orden de cosas, Abelardo se mostró convencido de que tanto madridistas como azulgranas se despegarán en la tabla. "El Real Madrid, el Barça y Atlético son tres equipos que están por encima del resto. Hace años lo lógico era que Real Madrid o Barça estuvieran con 18-19 puntos de líder. Al final, cuando cojan la onda, van a ser dos equipos a los que va a ser difícil quitarles puntos", finalizó.