El Real Madrid de Mourinho se presenta al Bernabéu

El jugador del Real Madrid, Vinícius Junior. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este miércoles a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu (21.00 horas/M+ LaLiga), un encuentro, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports, que supondrá el estreno de los blancos ante su público así como la vuelta de José Mourinho al banquillo local más de 13 años después, y en el que buscarán sumar la segunda victoria de la temporada ante una Real Sociedad que necesita puntuar.

El Real Madrid estrena la temporada 2026-27 en el Santiago Bernabéu con muchos alicientes. El duelo, aplazado de la jornada 1, ante la Real Sociedad será la presentación ante su afición del segundo proyecto de José Mourinho al frente del club blanco. Un curso en el que la reconciliación con la afición después de dos años sin grandes títulos es uno de los primeros objetivos del técnico luso.

La primera oportunidad para hacerlo llega este miércoles. Los blancos, que pasaron más apuros de los previstos para conseguir la victoria en su debut liguero ante el RCD Espanyol (1-2), disputarán los primeros minutos como locales en LaLiga EA Sports. Un partido al que llegan después de una esperanzadora pretemporada, en la que Mourinho ha impuesto un ritmo alto en ataque y mayor intensidad defensiva.

Aun así el margen de mejora del quince veces campeón de Europa se antoja muy alto, ya que al equipo han llegado hasta seis fichajes. Alguno de ellos ya fueron protagonistas en el RCDE Stadium, como Carlos Espí, cuyo gol en el tiempo de descuento dio la victoria al equipo. Además, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva partieron de inicio, y Marc Cucurella y Yan Diomande tuvieron minutos desde el banquillo.

En casa y frente a un rival duro como la Real Sociedad, pero que ha caído con contundencia en sus últimas dos visitas al Bernabéu (4-1 y 2-0), el técnico portugués podría presentar en la alineación a cinco de ellos. Así, Cucurella, que junto a Mikel Oyarzabal recibirá un homenaje antes del comienzo del partido como campeones del mundo, podría dar un pasito en su puesta a punto asumiendo el lateral izquierdo de inicio en lugar de Álvaro Carreras, mientras que Diomande podría dar más verticalidad al ataque por banda derecha en detrimento de Arda Güler.

Un dibujo con dos extremos puros como Vinícius Junior y Yan Diomande con el que el Real Madrid pretende recuperar la verticalidad que ha ido perdiendo en las últimas temporadas y que fue marca registrada de la primera etapa de Mourinho. Menos cambios, pese a ser una semana de tres partidos, se esperan en el centro del campo, donde Fede Valverde y Bernardo Silva apuntan a consolidarse, al menos hasta que Aurélien Tchouaméni, baja por lesión, se recupere.

Todo ello, en busca de la segunda victoria en las dos primeras jornadas ligueras, algo que ha conseguido en cuatro de las últimas cinco temporadas. Y es que arrancar bien es primordial para el Real Madrid, más teniendo en cuenta la sensación de superioridad mostrada por su máximo rival, el FC Barcelona, en su estreno en Elche (0-5). Además, los blancos pueden aprovechar el tropiezo del otro candidato al título, el Atlético de Madrid, en la jornada 2 ante el Villarreal (2-2).

Por su parte, la Real Sociedad quiere quitarse el mal sabor de boca que le dejó su estreno ante el Real Betis en La Cartuja. Los 'txuri urdin' cayeron (1-0) pese a mostrar una buena versión, un resultado que hace que lleguen al Santiago Bernabéu como uno de los dos equipos de LaLiga EA Sports que aun no han inaugurado su casillero de puntos --Athletic Club--.

Para los de Pellegrino Matarazzo, que recupera a Gonçalo Guedes, el objetivo será el de puntuar, algo que han conseguido en el templo blanco solo en dos de sus últimas siete visitas ligueras. Además, los encuentros lejos de Anoeta se le atravesaron en el tramo final del curso pasado, ganando solo en uno de los últimos ocho partidos lejos de San Sebastián.

La buena noticia para los donostiarras es que su capitán, Mikel Oyarzabal, podría partir de inicio después de disputar la última media hora frente al Betis. Minutos en los que dejó muestras de su calidad con dos pases de gol desaprovechados por sus compañeros. Además, el Santiago Bernabéu se le ha dado bien al de Eibar en sus dos últimas visitas, en las que ha marcado tres goles --dos en la vuelta de semifinales de Copa (2025) y uno en la jornada 24 de la pasada Liga--.

El campeón del mundo apunta a estar acompañado por el ex canterano del Real Madrid Take Kubo y Ander Barrenetxea. El extremo internacional español es otra de las buenas noticias en la previa del partido para la Real, ya que ha conseguido recuperarse de una contusión sufrida en el gemelo ante el Betis. Pero más allá de la propuesta ofensiva, el buen hacer de los guipuzcoanos en el Bernabéu dependerá de cuajar un partido sólido en defensa, anulando a las estrellas del Real Madrid.

En esa labor tendrán un especial protagonismo Jon Aramburu y la pareja de centrales, presumiblemente conformada por Igor Zubeldia y Jon Martín. El lateral venezolano intentará para a Vinícius Junior, algo que no consiguió el curso pasado en un duelo claramente ganado por el brasileño, que fue el MVP del partido anotando un doblete desde el punto de penalti, ambas penas máximas cometidas por Aramburu sobre el propio 'Vini'.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva, Bellingham; Diomande, Mbappé y Vinícius.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Sucic, Herrera, Soler; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.