Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Ibrahima Konaté celebran un gol del Real Madrid en la Champions League 2026/27 ante la AS Roma. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid no quiere ceder más antes del Clásico

Los de Mourinho se miden al Sevilla a nueve puntos del líder Barça

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este domingo (21.00 horas) al Sevilla FC en la novena jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, con el objetivo de no ceder más terreno con el líder FC Barcelona y llegar entonado al Clásico, sin el sancionado Vinícius Júnior y con posibles cambios tras la revolución desde el banquillo en Roma, ante un conjunto hispalense que quiere darle continuidad a su mejor arranque en cinco años puntuando en un punto en el que no vence desde 2008.

El Santiago Bernabéu recibe a un equipo blanco que se llevó los tres puntos del Olímpico ante la AS Roma con una reacción de rebeldía y orgullo para marcar tres goles en menos de 10 minutos y remontar un 3-1. Desde el 75' se vio un Real Madrid con actitud y carácter, aunque, de nuevo, su fútbol estuvo lejos de lo esperado con una primera hora de juego muy pobre.

"Si hubiéramos hecho el trabajo antes, hubiera sido un partido menos complicado y lo hubiéramos disfrutado más", dijo Fede Valverde tras un duelo que deja varias lecturas para el futuro más cercano: el Sevilla. El equipo blanco mejoró con Arda Güler, que fue suplente, y ante los hispalenses volverá al once, mientras sigue el debate de si el turco debe estar en la creación rompiendo la pareja que forman Aurélien Tchouaméni y el uruguayo.

El que no estará será un Vinícius Júnior sancionado los siguientes cuatro partidos y que, como él mismo reconoció, atraviesa un mal momento, aunque su lugar por la izquierda lo ocupará Yan Diomande. El costamarfileño parece estar más entonado y con más chispa -hizo un 7/8 en regates completados ante la Roma-, y ya se estrenó como goleador ante el Villarreal CF el pasado sábado.

Mourinho debe decidir si introduce cambios en la alineación, con Carlos Espí y Endrick, que fue MVP en el Olímpico en sus primeros minutos desde mediados de septiembre, también están llamando a la puerta, aunque parece improbable que partan de inicio. Volverá Dean Huijsen y podría haber rotaciones en los laterales.

Este duelo es clave para las aspiraciones madridistas, ya que es solo una semana antes del Clásico, por lo que ceder aún más terreno de los nueve puntos que ya les separan del líder FC Barcelona, que venció el sábado al Real Betis, sería muy negativo para viajar a Barcelona. Las derrotas ante los verdiblancos y el Atlético hacen que el Real Madrid juegue ya, en octubre, sin red.

El luso debe conseguir que sus jugadores mantengan la actitud de Roma desde el inicio en el Bernabéu, donde además no pierde en Liga desde marzo, cuando cayó ante el Getafe CF -la única derrota liguera en casa en 2026- con nueve triunfos y un empate desde entonces. El triunfo empieza por la solidez defensiva, y en su feudo está funcionando, con dos porterías a cero y solo dos goles en contra, y la ayuda inestimable de Thibaut Courtois.

Enfrente estará un Sevilla que ha dado un salto de calidad respecto al curso pasado para firmar su mejor arranque liguero en los últimos cinco años, desde la era de Julen Lopetegui, la temporada 2021-22 -en la que terminaron en puestos de Liga de Campeones-, gracias a sus 14 puntos de 24 posibles -4 victorias, 2 empates y 2 derrotas- para ocupar la quinta plaza.

El equipo sevillista afronta su segunda salida consecutiva después empatar (3-3) en el Ciutat ante el Levante UD, después de un gol de los 'granotas' en el minuto 100 en un final de locura en el que el Sevilla llegó a desperdiciar ventaja en dos ocasiones. Fue el segundo partido seguido sin ganar, encajando en ambos seis goles en total, y ahora examinan en el Bernabéu su invicto fuera de casa con dos triunfos y dos empates, el mejor inicio como visitante en 15 años, desde la campaña 2011-2012.

El reto de Luis García Plaza es prolongar esta dinámica lo máximo posible, y el siguiente obstáculo es un imponente Bernabéu, en el que no puntúan desde hace casi dos décadas. Fue en diciembre de 2008, y desde entonces tienen un saldo de 16 derrotas y 1 empate, aunque este fue en el Alfredo Di Stefano. Ahora, el técnico madrileño viaja con las bajas de Isaac Romero, Miguel Sierra y Jon Guridi, la duda de Giorgi Kochorashvili y el regreso de Lucas Stassin.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingha, Diomande; y Mbappé.

SEVILLA FC: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Salas, Suazo; Manu Bueno, Agoumé, Fofana; Ejuke, Félix Correia y Ure.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C.Balear).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ LaLiga.