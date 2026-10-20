El Real Madrid pasa examen para el Clásico

Archivo - Vinícius Júnior, Marc Cucurella, Jude Bellingham y Arda Güler celebran un gol del Real Madrid ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este miércoles (21.00 horas) al RB Leipzig en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions 2026-27, un duelo en el que los blancos buscan dar un gran paso hacia la siguiente ronda y que sirve de termómetro para el Clásico, ante un conjunto alemán irregular y muy frágil fuera de casa.

El 15 veces campeón de Europa retoma la actividad continental con el recuerdo muy reciente de la remontada 'in extremis', con más carácter y orgullo que fútbol, en el Olímpico ante la AS Roma (3-4), un impulso y punto de inflexión que espera extender al encuentro de este miércoles en el Santiago Bernabéu, donde solo suma triunfos (6) esta temporada. Y es que en lo que va de 2026 solo han lamentado dos derrotas, ante Bayern de Múnich y Getafe, en 21 partidos (17V, 2E y 2D).

Los de Mourinho buscan el 3/3 en la Champions y acercar la clasificación, al menos, a los 'playoffs' con nueve puntos, aunque calcarían el inicio del curso pasado con Xabi Alonso, que no les garantizó estar dentro del codiciado 'top 8'.

Su tercer partido de Liga de Campeones servirá también de termómetro emocional, anímico y futbolístico de cara al Clásico ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou de este domingo, en el que está en juego la ambición madridista por el título de Liga. Con seis puntos entre ellos, una derrota en la Ciudad Condal dejaría muy tocado muy pronto al equipo merengue, que por eso quiere cargarse de moral en su competición fetiche.

El equipo entrenado por José Mourinho completó este domingo un partido correcto a base de contundencia para golear al Sevilla FC (4-1) gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a los tantos de Arda Guler y Yan Diomande, que se mide ahora a su exequipo. El turco, suplente en Roma, fue clave actuando en el doble pivote y desplazando al lateral derecho al uruguayo Fede Valverde, una fórmula que genera más fútbol y a la que el luso debe dar una vuelta con el regreso de Vinícius Júnior, sancionado en Liga.

Esto devolvería al banquillo a Endrick, MVP ante la Roma, en un equipo que busca seguir construyendo su esperanza y aspiraciones sobre un fuerte Bernabéu, cuando quiere sumar su partido número 42 como local marcando en la Liga de Campeones, ya que no se queda a cero en su estadio desde diciembre de 2018.

Y ahora pone a prueba este rendimiento ofensivo ante un Leipzig que ya es enemigo habitual en los últimos años: fueron rivales en la fase de grupos de la temporada 2022-23 y en unos igualados octavos de final de la 2023-24, eliminatoria que superó el Real Madrid pidiendo la hora en el duelo de vuelta en el Bernabéu (1-1).

El Leipzig que visita la capital este miércoles es un equipo algo aturdido por el 6-1 que le endosó el Bayern en Bundesliga en su último partido. Y es que la irregularidad ha dominado este inicio de curso en el equipo entrenado por Martín Demichelis, ya que suman cinco victorias y cuatro derrotas en nueve encuentros.

Y es que fuera de casa, el equipo alemán sigue sin despegar, sin puntuar ni en Europa ni en la competición doméstica, además de haber encajado un total de 15 goles en cuatro salidas entre Champions y Bundesliga -al contrario que en casa: cuatro victorias con 15 tantos a favor y ninguno en contra-. Entre ellos, los cuatro ante el Como 1907 (4-1) en un debut amargo en Champions, aunque en la segunda jornada sí se impusieron por la mínima (1-0) al PSV en casa.

Ahora, quiere enlazar dos triunfos consecutivos en la máxima competición continental de clubes por primera vez en tres años, aunque su racha a domicilio no es demasiado halagüeña: un empate y seis derrotas en sus últimas siete salidas. Pero hay cierto aire de revancha para un Demichelis que, en su etapa en el Bayern, perdió la final de la Champions de 2010 ante el Inter de Mourinho. Además, el técnico argentino ya sabe lo que es ganar al Real Madrid: lo hizo 2-1 cuando entrenaba al RCD Mallorca.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Diomande, Vinícius y Mbappé.

RB LEIPZIG: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; y Cardoso.

--ÁRBITRO: István Kovács (RUM).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.