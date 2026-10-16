El Real Madrid pide la "dimisión inmediata" de Javier Tebas

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha exigido este viernes la "dimisión inmediata" de Javier Tebas como presidente de LaLiga, después de que este comparase las actuaciones del club con mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, y ha afirmado que sus conductas suponen una "falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales", además de señalar que sus ataques son "una auténtica lacra para el fútbol español".

"El Real Madrid CF considera que las manifestaciones y comportamientos reiterados de Javier Tebas resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad, y que lo descalifican institucionalmente para continuar desempeñando los cargos que ocupa. En consecuencia, el Real Madrid CF exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol", señaló el club blanco en un comunicado.

En una publicación de este viernes en la red social X, Tebas afirmó que la dirección del Real Madrid dirige "una orquesta de portaCOCES" en la que "Real Madrid TV lleva la voz cantante". "Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", indicó.