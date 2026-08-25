El Real Madrid y la Real Sociedad buscan el billete a la Champions ante el Ajax y Chelsea

Linda Caicedo, Real Madrid CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se medirá este miércoles (19.30 horas) al AFC Ajax neerlandés en la ida de la tercera fase de clasificación para la Liga de Campeones Femenina, en el complejo deportivo de De Toekomst Duivendrecht (Ámsterdam), mientras que la Real Sociedad se examinará (19.45 horas) frente al Chelsea FC en el Cherry Red Records Stadium de Londres.

El conjunto madrileño se enfrentará al Ajax con el objetivo de encarrilar esta previa europea y afrontar con ventaja el partido de vuelta en su casa, para asegurar su sexta participación consecutiva en el mayor torneo de clubes europeos. El combinado neerlandés, en cambio, buscará la misma meta que el equipo español, aunque con el propósito de olvidar su mala racha en las dos últimas campañas.

Y es que el Real Madrid, dirigido por Pau Quesada, si quiere romper el techo de los cuartos final, ronda el combinado blanco nunca ha logrado superar, deberá asegurar primero su presencia en la fase de liga. Enfrente tendrá a las neerlandeses que no disputan la fase de liga de la Champions desde la campaña 2023-24, ya que se eliminaron en la primera ronda de las eliminatorias en el siguiente curso y no llegaron a clasificarse para estas rondas en la 2025-26.

Para ello, el conjunto blanco decidió revolucionar su plantilla con las salidas de once jugadoras, entre ellas Misa Rodríguez y Caroline Weir, y con la llegada de seis futbolistas al club madrileño: las centrocampistas Arianna Caruso, Andreia Jacinto y Elisa Senb; la central Janou Levels; y las delantera Felicia Schröder y Lineth Beerensteyn. Además, las canteranas Neo Bejarano, Irune Dorado, Silvia Cristóbal y Laia López han dado el salto al primer equipo.

Por su parte, el Ajax, que venció al Rangers escocés (2-1) en la anterior fase clasificatoria, también decidió revolucionar el equipo con varias salidas importantes y con nuevas incorporaciones como la portera Femke Liefting, las defensas Ella Touon, Sophie te Brake y Sari Kees; las centrocampistas Nadine Noordam y Kealyn Thomas; y la delantera Katja Snoeijs.

LA REAL SOCIEDAD BUSCA CURAR LAS HERIDAS FRENTE AL CHELSEA

La Real Sociedad está de nuevo a las puertas de certificar su primera participación en la fase de liga de la Liga de Campeones, después de que en la temporada 2022-23 cayera frente al Bayern de Múnich (1-4 en el resultado global) en la segunda y definitiva ronda de clasificación. Sin embargo, esta vez las 'txuri-urdines' se examinarán al Chelsea inglés, un conjunto que lleva seis ediciones consecutivas disputando la competición.

Pese a no vencer al conjunto alemán en aquella eliminatoria, el duelo ante el Chelsea se presenta como una nueva oportunidad para la Real Sociedad, pero esta vez con una plantilla casi totalmente diferente respecto a la de 2022, ya que la capitana Nerea Eizagirre es la única jugadora que repetirá en este decisivo encuentro.

Desde entonces, el fútbol del conjunto guipuzcoano ha ido mejorando y evolucionando hasta alanzar su segunda final de la Copa de la Reina en 2024, aunque esta vez sin recompensa. Por ello, encarrilar la eliminatoria en Londres y sellar su plaza para la Champions en San Sebastián podría ser la guinda del pastel de un proyecto que sigue en alza.

Enfrente tendrá al Chelsea, un rival complicado y asentado en la élite del fútbol europeo, con tres semifinales en los últimos cuatro años, además de ser subcampeón en la 2020-21. Asimismo, para seguir manteniéndose entre los mejores equipos europeos y aspirar a levantar su primera Liga de Campeones, el club inglés apostó por reforzar su plantilla con varias llegadas, entre ellas la exjugadora del FC Barcelona y campeona de la Champions 2024 Giulia Dragoni, las laterales izquierdos Nelly Las y Katie McCabe, la mediocampista Manaka Matsukubo y la delantera Melvine Malard.