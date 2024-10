El Real Madrid recurre a la Champions para olvidar el derbi

El campeón visita al asequible Lille tras empatar en un intenso duelo en el Metropolitano y con el objetivo de extender su imbatibilidad

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visita este miércoles al Lille en la segunda jornada de la nueva fase de liga de la Champions, un duelo que llega solo tres días después del empate en el derbi madrileño del Metropolitano empañado por los incidentes desde la grada, y que permitirá al vigente campeón intentar mantener su imbatibilidad este curso y recuperar la sonrisa en la senda europea, ante un conjunto francés muy rocoso en casa en Europa y lleno de confianza.

Los pupilos de Carlo Ancelotti, novenos en esta nueva Champions tras vencer (3-1) al Stuttgart, vuelven a la Champions en la recta final de su maratón antes del parón internacional de octubre, y lo hacen en plena resaca del derbi en el Metropolitano. Y es que el fútbol fue el menos protagonista en un encuentro marcado por el lanzamiento de mecheros desde el fondo sur contra Thibaut Courtois que obligó al colegiado a suspender durante 20 minutos el duelo, que se saldó con empate (1-1).

Ante esto, la Champions llega como el bálsamo perfecto para olvidar lo sucedido y ese pequeño tropiezo --solo recortan un punto a un Barça que perdió y a tres unidades--, con gol de Éder Militao y penalizados por un planteamiento final algo rácano. Los blancos necesitan retomar el deseo con su competición fetiche con atención y concentración ante un conjunto francés que ha vencido en siete de los últimos ocho encuentros continentales en su estadio, aunque el de este miércoles será un duelo inédito.

Uno de los nombres propios del encuentro será Kylian Mbappé, que entró en la convocatoria pese a su lesión muscular sufrida la semana pasada. El francés podría tener minutos, incluso como titular, en Lille, --donde juega su hermano, aunque ahora lesionado--, ciudad apenas a 200 kilómetros de Bondy, localidad en la que creció el atacante galo. Desde el banquillo, espera su turno el ya recuperado Eduardo Camavinga, para dar descanso a Aurelién Tchouaméni o a un Fede Valverde que ya acumula casi 900 minutos en este inicio.

Con las lesiones de Brahim Díaz, Dani Cebollas y David Alaba, las opciones de rotar para Ancelotti disminuyen y el desgaste empieza a hacer mella, después del esfuerzo en el derbi y con el importante duelo ante el Villarreal, tercero en LaLiga, de este sábado en el Santiago Bernabéu. No obstante, el Real Madrid ya ofrece mejores sensaciones en cuanto a juego, mucho más suelto y con el engranaje engrasado, aunque sigue sin alcanzar la verticalidad del curso pasado.

Y la puntería sigue siendo la asignatura pendiente de los blancos, con menos de dos goles por partido en este arranque (sin contar penaltis), mientras convierte 16 remates por duelo, más que el curso pasado. Datos que demuestran que todavía están algo lejos del rendimiento en la pasada temporada.

Aun sí, la dupla Rüdiger-Militao ya empieza a carburar y la entrada de un cuarto centrocampista le dio más equilibrio al equipo en el derbi. Si Mbappé no juega, Ancelotti no dudaría en repetir, aunque Luka Modric, uqe jugó más de 80 minutos, no parece tener demasiadas opciones, mientras crece la figura de Arda Güler, sin jugar en el Metropolitano.

Enfrente estará un Lille sin Ethan Mbappé que llega impulsado por el triunfo (0-3) en la Ligue 1 ante el Le Havre, su primera victoria en más de un mes que acabó con una racha de cinco encuentros sin ganar. Entre ellos, el del estreno en esta Champions por 2-0 contra el Sporting CP, un mal inicio que ahora les obliga a enderezar su rumbo europeo en el peor escenario posible, ante el vigente campeón, que no pierde desde las semifinales en mayo de 2023.

Los de Bruno Génésio se aferran a un Stade Pierre-Mauroy que volverá a disfrutar de la Champions tres años después, cuando alcanzaron los octavos de final, su mejor resultado en la competición. Tras ese crisis del mes de septiembre, los 'Dogos' asoman ya la cabeza en Francia, gracias en parte al gran momento de forma de Jonathan David, autor de un 'hat trick' ante Le Havre.

La primera derrota ante el Sporting portugués supone el primer gran frenazo en su objetivo de estar entre los 24 mejores equipos, con una plantilla que eliminó en la previa al Fenerbahce y al Slavia de Praga y cuenta con nombres como Aissa Mandi, André Gomes o Thomas Meunier, y que intenta mezclar la rebeldía de jóvenes como Bouaddi, de 16 años, con la experiencia de futbolistas que ya han disputado esta competición.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

LOSC LILLE: Chevalier; Santos, Meunier, Diakité, Alexsandro, Bakker; Zhegrova, André Gomes, Bouaddi, Cabella; David.

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy; Tchouameni, Valverde, Bellingham, Arda Güler; Rodrygo y Vinícius.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: Stade Pierre-Mauroy.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.