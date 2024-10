MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, informó este martes de que el delantero Kylian Mbappé sufrió la semana pasada "una sobrecarga" muscular de la que se "ha recuperado bien" y "muy rápido", por lo que señaló que "sino hay riesgo, jugará desde el primer minuto" el partido de Champions de este miércoles.

"Si se encuentra bien, si está a tope, al cien por cien, puede jugar. No vamos a tomar riesgo. Si no hay riesgo, obviamente juega desde el primer minuto", avanzó el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al duelo ante el Lille francés de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions de este miércoles (21.00 horas).

Ancelotti fue concreto y afirmó que Mbappé sufrió ante el Alavés el pasado martes "una sobrecarga", "un músculo cargado" por lo que "en poco menos de una semana ha recuperado bien". "Él ha querido viajar para jugar, obviamente, porque se encuentra bien. Hay solo que ver el entrenamiento que hace esta tarde", comentó.

"Ha recuperado bien, muy rápido. Solo entrenó individual ayer, pero no ha estado parado mucho tiempo, por lo que no ha perdido su condición. Hoy hará todo el entrenamiento con el equipo. Después tomaremos juntos la decisión más correcta, más apropiada, teniendo en cuenta que la última cosa que queremos hacer es arriesgar", agregó sobre el estado físico del atacante francés.

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa fue el croata Luka Modric, "el mejor" del Real Madrid en el derbi del pasado domingo ante el Atlético de Madrid, aunque no cree que sea el sustituto natural de Toni Kroos. "No estamos encontrando quién puede sustituir a Kroos. Tenemos que adaptarnos a esta ausencia. No tenemos la idea de quién puede ser el que sustituya a Kroos. Es insustituible", defendió.

"Tenemos que buscar otra manera, y la vamos a encontrar, de jugar sin él. Porque el equipo tiene un montón de calidades distintas a las que tenía Toni Kroos. De momento, no hemos mostrado todo nuestro potencial. Estoy de acuerdo, pero estoy convencido al cien por cien que nuestro mejor potencial lo vamos a mostrar muy pronto", deseó un muy optimista Ancelotti.

Después de que Modric disputara más de 80 minutos en el derbi como titular, el italiano no avanzó si el turco Arda Güler ocuparía su lugar en el once ante el Lille. "En este tramo de la temporada ha jugado mucho más que el año pasado. Lo ha hecho bien. Ha dado su contribución al equipo", destacó.

Finalmente, inmersos en una primera fase en la que "hay que sumar puntos" para avanzar, Ancelotti destacó sobre el Lille que es "un equipo que juega muy bien, al que le gusta jugar con el balón", con "jugadores jóvenes de calidad". "Estamos convencidos de que podemos mejorar nuestro nivel, estamos listos para mejorarlo y llegar a tope en un momento de la temporada donde hay muchos partidos, pero veo al equipo bastante bien", analizó.

"El Lille sigue siendo un equipo que compite en Francia muy bien, que compite en Europa, está en la Champions. Tengo mucho cariño por el presidente, Olivier Létang, que trabajó conmigo en el PSG. Es un club al cual le tengo cariño", concluyó.