El Real Madrid tiene trabajo en Champions

Los jugadores del Real Madrid Rodrygo Goes y Kylian Mbappé celebran un gol en LaLiga. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Los de Ancelotti se enfrentan al Salzburg espoleados por las dos últimas goleadas y con el objetivo de sellar su presencia en los 'playoffs'

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibe este miércoles (21.00 horas) al RB Salzburg en la séptima jornada de la fase de Liga de la Champions 2024-2025, un duelo clave para que los blancos confirmen su presencia entre los 24 primeros bajo el amparo de su afición y no se dejen deberes para la peligrosa visita a Brest, mientras que las opciones del conjunto austriaco de seguir con vida en la competición, solo con un triunfo, pasan por conquistar el Santiago Bernabéu.

No hay dos sin tres. Los pupilos de Carlo Ancelotti afrontan este miércoles el tercer encuentro en la última semana en el Santiago Bernabéu, en una serie de la que pretenden salir reforzados. Ya lograron, no sin sufrimiento y polémica, eliminar al Celta (5-2) y avanzar a cuartos en Copa del Rey. Después, pasaron por encima de la UD Las Palmas (4-1) para asaltar el liderato de LaLiga, y ahora no puede fallar en su competición fetiche.

Y es que ante el conjunto 'pío pío', el vigente campeón continental completó su mejor partido del curso a nivel de juego y certeza ofensiva, con una goleada que pudo ser aún más abultada, con un Kylian Mbappé encendido y en su mejor momento. Sin el sancionado Vinícius Júnior, el francés se hizo con la responsabilidad del ataque madridista y está cumpliendo con sobresaliente.

Prueba de ello son los cuatro goles en los últimos tres partidos del delantero galo, mucho más suelto y fresco que en un difícil inicio en el conjunto merengue. Además, solo dos partidos después del descalabro en la Supercopa (2-5) a manos del FC Barcelona, el Real Madrid ha dado carpetazo a la crisis que generó ese duro resultado en Arabia, que generó dudas y críticas, también desde el propio el madridismo, tal y como lo dejó claro el Bernabéu, con pitos a jugadores como Aurélien Tchouameni.

Pero el conjunto madridista le ha dado la vuelta, y ahora reina el estado de entusiasmo y optimismo del nuevo líder doméstico, con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y siete sobre el FC Barcelona. En el momento perfecto para el primer encuentro de Champions de 2025, en el que la victoria es el único camino para acercarse el deseado y casi imposible 'top 8'.

Los blancos son vigésimos con 9 puntos, a 4 del corte de los ocho primeros. Por ello, deben sumar las seis unidades que quedan en juego y esperar tropiezos de los equipos de arriba. Una situación complicada para los de Ancelotti, que no tienen mucho margen, solo un punto por encima de la eliminación. Y es que un irregular Real Madrid llega al final muy lastrado por sus derrotas inesperadas ante Pille (1-0) y AC Milan (1-3), además del mal partido en Anfield (2-0).

El conjunto merengue debe reencontrar con el triunfo continental en casa, tras la derrota contra los italianos -la primera en Champions como local desde abril de 2022-, y para no perder dos duelos europeos seguidos en casa desde la 2018-19.

Con la baja de Eduardo Camavinga, lo buscarán con novedades, como la entrada de lateral de Fede Valverde por el sancionado Lucas Vázquez, o la de 'Vini', que cumple sanción en Liga y volverá a ser titular en un torneo en el que acumula 5 tantos. La duda estará entre Dani Ceballos o Luka Modric en un centro del campo al que volverá Tchouameni, baja de última hora ante Las Palmas.

Un equipo competitivo ante un RB Salzburg cuyas opciones para seguir vivo en la Champions son mínimas, después de solo haber celebrado un triunfo en seis encuentros, por lo que necesita ganar en una plaza en la que nunca ha jugado. Una situación al borde del abismo que le permiten saltar al césped sin nada que perder, aunque las dos goleadas del Real Madrid avisan a un equipo que debe elegir si ser valiente o conservador.

Además, el Salzburg lleva más de un mes sin competir de manera oficial, desde el 14 de diciembre, por el parón invernal en la Bundesliga Austriaca, competición en la que marchan quintos a 10 puntos del líder. El del Bernabéu será el estreno oficial en el banquillo de Thomas Letsch, tras la destitución de Pep Lijnders. Un triunfo y cinco derrotas -solo tres puntos- es el pobre balance del equipo 'energético', con 18 goles en contra, y una racha como visitante de solo una victoria en seis encuentros oficiales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouameni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

RB SALZBURG: Schlager; Capaldo, Dedic, Baidoo, Terzic; Bidstrup, Diambou; Yeo, Gloukh, Nene; Ratkov.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones.