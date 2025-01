Mbappé: "Tenía que cambiar la situación porque no he venido al Real Madrid a jugar mal"

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmó este miércoles que se ve "en un buen momento" y con "total confianza" en su juego después de haber cambiado su "mentalidad" tras darse cuenta de que su situación no podía "ir a peor" y de que no había fichado por el conjunto madridista para jugar "mal", aunque no duda de que todavía puede hacerlo "mejor".

"Me siento muy bien. Pienso que desde hace un mes o un mes y medio que estoy en un buen momento, intento ayudar al equipo lo máximo que puedo y voy con total confianza al partido de mañana. Tengo total confianza en mi juego, en el juego del equipo y en todos los madridistas que van a estar en el estadio", señaló Mbappé en rueda de prensa.

El '9' aseguró que ha estado "muy tranquilo" cuando la gente le criticaba, algo que también veía "normal". "Siendo un jugador como yo, con todas las cosas que esperaba la gente de mí, es normal que cuando no juegas bien la gente puede hablar mal, pero para mí no es una cosa personal. En el mundo del fútbol cuando juegas bien, la gente habla bien de ti, cuando juegas mal, hablan mal", remarcó.

"Tienes que estar siempre tranquilo y centrado en tu juego y en lo que puedes mejorar. Al final, yo sabía que podía cambiar la situación y ahora la situación ha cambiado y soy muy feliz de ayudar a mi equipo como lo he hecho en los últimos partidos", añadió al respecto.

El internacional reconoció que no se sentía bien tras la derrota en San Mamés, donde además falló un penalti, porque es "un jugador que quiere siempre hacer más". "Y cuando ves que no lo haces, es normal que te impacte. Aquí es una gran oportunidad para mí, pero sabía que este momento podría pasar y al final fue bueno porque después ha cambiado mi mentalidad", resaltó.

Mbappé sabe que ya no podía "ir a peor" y que sólo podía "únicamente mejorar" para "demostrar" que es un futbolista "de gran calidad" y que podía "ayudar" al Real Madrid, y considera que el problema fue "más mental". "Fue decir que ahora tengo que hacer más, simplemente", zanjó.

En este sentido, se veía "bien físicamente y con el grupo". "Pero tenía que hacer más y lo sabía, fue un momento de decir que ahora es el momento de cambiar todo, de cambiar esta situación porque no he venido al Real Madrid para jugar mal. Ahora hay que seguir porque jugar bien un mes está bien, pero es fácil. En el Real Madrid tenemos que jugar bien siempre y estoy listo para ayudar a mi equipo", advirtió el delantero.

"Fue un momento de adaptación en el grupo. Pensaba mucho en cómo moverme, cómo ir en el espacio, cómo si me acerco un poco de la izquierda, en si me voy en la zona de 'Vini' (Vinícius Jr) o a la de Rodrygo, un poco a pensar mucho. Y cuando piensas mucho, no juegas bien", agregó el atacante.

Para este, estar en el conjunto madridista sigue siendo "un sueño". "Soy feliz desde el día uno, también cuando no jugaba bien. Soy feliz aquí porque sabía que la culpa no fue del club ni de los madridistas, no fue de nadie, fue mi culpa. He ganado dos títulos, estoy jugando muy bien ahora y tenemos grandes cosas en la segunda parte de la temporada", recordó.

Con todo, y tras su gran partido ante la UD Las Palmas, su "objetivo" es hacer su "mejor partido en cada partido". "Tengo la sensación de que puedo hacerlo mejor porque lo tengo en las piernas y tengo confianza en mi calidad y en la calidad de mis compañeros", admitió.

Además, dejó claro que es un "tipo de jugador que necesita la presión de sentir que siempre tienes que hacer más" y también calificó como "normal" los pitos de la afición al equipo durante el partido ante el RC Celta en la Copa del Rey. "Es normal cuando juegas en un club como el Real Madrid donde tienes que ganar todos los partidos. Nuestro trabajo es cambiar eso, ganar los partidos y jugar bien para que todos los madridistas estén felices", subrayó.

PIDIÓ UNIÓN A LA GRADA TRAS EL 1-0 AL CELTA

De todos modos, confesó que estaban "tristes" tras la clara derrota (5-2) ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, pero "con la sensación" de que todavía tenían "mucho por hacer" y que podían ganar "muchos títulos". "Fuimos conscientes de que fue un partido muy malo, pero en el fútbol tiene que cambiar la mentalidad rápido. Al final es lo que hemos hecho y hemos ganado los últimos partidos", expresó el campeón del mundo.

El de Bondy cree que en ese partido copero tuvieron "personalidad" y que el domingo ante la UD Las Palmas también la mostraron tras encajar un gol antes del minuto. "Eso es lo que quieren los madridistas, que juguemos bien y ganemos los partidos", reiteró Mbappé.

El francés también se refirió a su gesto a la grada tras el 1-0 ante el Celta. "Es muy simple, es que estemos todos unidos. Podemos entender la gente que pita, no tenemos problema con eso, pero que estemos unidos porque tenemos muchas cosas que hacer, que faltan muchos títulos y que necesitamos a todos los madridistas y a toda la gente del club y fuera del club para escribir una página de la gran historia del Real Madrid", recalcó.

A nivel personal, aseguró que no ha estado "tímido", pero que era consciente de que tenía que venir "con humildad" a un equipo que "lo había ganado todo la última temporada". "Es normal que cuando el tiempo pasa, voy a hacer mejores partidos y voy a tener más importancia en el equipo", manifestó Mbappé, que se pone "límites" para su número de goles esta campaña. "Si puedo meter más, voy a meterlos. El objetivo es meter cada ocasión que tengo, busco siempre el próximo gol", remarcó.

Por otro lado, fue preguntado por su futuro con la selección francesa, con la que "no pasa nada" pese a faltar a las últimas convocatorias. "Ya sabes (al periodista francés) cómo es en nuestro país y no va a cambiar. No puedo cambiar lo que pasa en Francia. Puedo entender las críticas y todo lo que pasa, pero tengo ganas de volver en marzo e intentar la clasificación para las semifinales de la Liga de Naciones. Mi amor por la selección no ha cambiado", sentenció.