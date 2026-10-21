El Real Madrid va con pleno y goleada al Clásico

Los jugadores del Real Madrid CF celebran un gol en Champions. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se impuso por 4-1 este miércoles al RB Leipzig en la tercera jornada de la fase liga de la Champions 2026-27 para prolongar su pleno y acercar la clasificación a la siguiente fase, gracias a los tantos de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomande, para ir al Clásico de este domingo con un triunfo por contundencia, aunque sin demasiado brillo.

José Mourinho rotó y dio pistas para el trascendental partido de Liga en Barcelona, dando descanso a Aurélien Tchouaméni o Diomande, que aún así sería protagonista. Fede Valverde volvió a ser lateral derecho y rindió a buen nivel, en un partido en el que, como ante el Sevilla, cuatro fogonazos permitieron golear a un frágil RB Leipzig.

Bernardo Silva y Güler pusieron el tranquilo 2-0, y después se desató cierta locura coincidiendo con la salida al césped del costamarfileño, por un Vinícius Júnior que no volverá a jugar hasta el 4 de noviembre. Diomande asistió a Mbappé e hizo un golazo para el 4-1. La mala noticia para los merengues, otra vez que, incluso con un Thibaut Courtois clave, no dejó la portería a cero. Los blancos se agarran a los momentos de Mbappé y Diomande para intentar acercarse al Barça en el Clásico.

El duelo arrancó con minutos de tanto e igualdad, esos que ante el Inter de Milán y el Villarreal CF no existieron porque ambos equipos empezaron dominando al Real Madrid. En este caso, los blancos tuvieron más balón ante un Leipzig que esperaba agazapado, y fue Arda Güler el más activo con un par de internadas por la derecha. Una fue muy clara, pero Bernardo Silva, titular por primera vez en más de un mes, no atinó.

El primer tiro a puerta se resistió y no llegó hasta el minuto 20, y cayó del lado alemán: Bote Baku probó sin potencia a Thibaut Courtois. Los blancos adolecían de poco colmillo y estuvieron cerca de pagarlo caro. En la enésima arrancada del lateral derecho del equipo alemán, pilló a la zaga blanca descolocada y, tras un par de rebotes, el remate a bocajarro de Romulo Cardoso se encontró con una mano salvadora del meta belga.

Esto despertó al conjunto merengue, que también en una contra, liderada por Vinícius Júnior, hizo trabajar por primera vez a Maarten Vandevoordt a disparo del brasileño. Los contragolpes eran el único arma de un Real Madrid que sobaba demasiado el balón en la construcción; y Jude Bellingham, desquiciado en el césped por un par de acciones de Álvaro Carreras.

Fue el inglés el que levantó a la grada con un tiro potente desde la frontal que se fue arriba. Al final de la soporífera primera mitad se animó el partido. El Leipzig tuvo el 0-1 en las botas de Christopher Nkunku, pero este definió mal ante un Courtois que volvía a ser clave con cuatro paradas en 45 minutos. Pero el marcador sí se movió a favor del Real Madrid. Valverde apuró línea de fondo y cedió atrás; y Bernardo Silva hizo el 1-0 aprovechando el rechace del meta rival. El 2-0 estuvo cerca, pero Vandevoordt sí detuvo el disparo de nuevo de 'Vini'.

Los blancos arrancaron más eléctricos la segunda parte, que también se inició con una pancarta en inglés contra José María Enríquez Negreira, y pudieron hacer el segundo tras una buena combinación por la derecha entre Valverde y Güler.

La ventaja si se amplió poco después. Bellingham puso un balón bombeado al segundo palo desde la izquierda, Mbappé remató al palo largo y Güler llegó antes que el defensa para mandarla a la red. Otra vez, la defensa del Leipzig, muy blanda.

Los blancos se animaron por la izquierda, con un Vinícius generoso y sin querer el protagonismo, y por ahí llegó la más clara de Mbappé, pero su tiro al primer toque se fue al lateral de la red. Después, vinieron minutos de poco fútbol y lo más destacado es que José Mourinho quitó al '7' en el minuto 70, con pitada del Bernabéu y pese a que todavía le quedan tres partidos de sanción en Liga. Sí hubo ovación para Yan Diomande.

Y el costamarfileño fue clave en el tercer tanto de los blancos asistiendo a un Mbappé que se sacó un disparo curvado al pal largo para batir al portero y poner una renta ya amplia. Era el tercer partido seguido marcando para el francés -cuatro goles en tres encuentros-. Aunque el duelo tenía guardado otros dos goles más, el del honor para el Leipzig, obra de Tidiam Gomis, y el cuarto de Diomande, con un derechazo de volea a la escuadra para dar la razón a Mourinho.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - RB LEIPZIG, 1 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras (Cucurella, min.70); Camavinga, Bernardo Silva; Güler (Brahim, min.78), Bellingham (Endrick, min.88), Vinicius (Diomande, min.70); y Mbappé (Espí, min.88).

RB LEIPZIG: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum (Finkgrafe, min.73); Seiwald, El Aynaoui (Reitz, min.63); Gruda (Maksimovic, min.63), Nkunku (Baumgartner, min.78), Nusa (Gomis, min.73); y Cardoso.

--GOLES.

1-0, min.44: Bernardo Silva.

2-0, min.52: Arda Güler.

3-0, min.83: Kylian Mbappé.

3-1, min.85: Tidiam Gomis.

4-1, min.87: Yan Diomande.

--ÁRBITRO: István Kovács (RUM). Amonestó a Carreras (min.68), por el Real Madrid, y a Reitz (min.70), en el RB Leipzig.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.