La RFEF estudia posibles acciones legales contra Tebas "por conspirar en una trama" contra Rubiales y Blanco

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este miércoles que está "estudiando" las informaciones aparecidas tras unos audios relacionados con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, para iniciar "todas las posibles acciones legales pertinentes".

"A raíz de las noticias aparecidas en el día de hoy en el medio digital 'OK Diario', el Departamento Jurídico de la RFEF está estudiando las informaciones con el fin de abordar todas las posibles acciones legales pertinentes", señaló el organismo en un comunicado.

'Ok Diario' publicó este miércoles una grabación en la que Javier Tebas, ante un interlocutor anónimo, opina que habría que "cargarse" a Luis Rubiales, máximo responsable federativo, y que el problema era ver cómo evitaban que interviniese Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE) y "la mano que está salvando el culo" del dirigente de la RFEF.

El propio Tebas replicó a estas informaciones a través de su perfil oficial de 'Twitter', asegurando que la grabación es del "sábado 28 de mayo" y que podían "sacarla íntegra". "Yo participé a petición de un directivo de la RFEF que pidió denunciar irregularidades y vejaciones. No era el primero ni será el último", recalcó el presidente de LaLiga, que también escribió otro 'tuit' donde acusaba a Rubiales de enviarle "un falso denunciante con uno de sus bolis-grabadora a grabar como reacciono a sus denuncias". "La obsesión de este tipo por espiar y grabar a todo el mundo no para y no tiene límites", remarcó.

"La RFEF lamenta que el presidente de una organización que forma parte de la estructura federativa pueda conspirar en una trama donde incluso se trata de captar o asesorar -como él mismo ha reconocido- a empleados federativos con la búsqueda de un claro objetivo: 'Hay que cargarse a Luis Rubiales y Alejandro Blanco', presidentes de la RFEF y del COE", subrayó la federación.

Esta mostró "su profunda preocupación ante la relevancia y trascendencia de estas afirmaciones, en pleno proceso para la adjudicación del Mundial 2030" y, "después de los acontecimientos de las últimas semanas", trasladó "con serenidad a todos los agentes del fútbol que es el momento de la unión y del trabajo con la mente puesta en continuar construyendo juntos el presente y el futuro del fútbol español".