La RFEF lamenta que el TAD haya "interrumpido y violentado" su "idílica situación" tras la llegada de Rocha

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) lamentó este martes que la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por la que ha inhabilitado dos años a su presidente, Pedro Rocha, haya "interrumpido y violentado" lo que considera que era "una idílica situación" desde que el extremeño tomase las riendas del organismo tras la marcha de Luis Rubiales y que, según aseguró, no para de recibir "continuas amenazas".

El dirigente no acudió a la Asamblea General de la RFEF celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a causa de la sanción que le impuso hace unas semanas porque "ha considerado razonable aplicar el principio de prudencia mientras se resuelve la cautelar judicial que ha solicitado su defensa letrada", recalcó Álvaro de Miguel Casanueva, secretario general del ente federativo, que espera que esta resolución llegue "en unos días, para poder trabajar con normalidad".

El directivo dejó claro que "el objetivo" de Rocha "no es otro que evitar más ruido sobre un proceso que está a punto de resolverse" y así "aportar serenidad y garantizar la tranquilidad y la estabilidad, una premisa que siempre ha presidido todos sus actos".

El secretario general apuntó a los asambleístas que dada la magnitud de la RFEF "su estabilidad es tan importante". "Sin la RFEF, la estructura se resiente. Esta estabilidad se vio comprometida hace ahora casi un año, los problemas de Sidney desencadenaron una importante crisis que afectó a la entidad", rememoró en referencia al inapropiada beso de Rubiales a Jenni Hermoso tras la final del Mundial Femenino.

"Este proceso no ha sido ni mucho menos tarea fácil, como bien saben todos. Hubo muchísimas dificultades que finalmente fueron superadas y la federación contó con una presidencia que aportó, además de estabilidad, cohesión y paz, algo que, como bien saben, no era fácil en esos tiempos", añadió, subrayando que se haya pasado de "una etapa de confrontación" a una donde "la coordinación y el diálogo han regido los designios de la federación en estos últimos meses". "Una etapa donde el respeto por todos los actores del fútbol ha sido una máxima", advirtió, sin olvidar los éxitos deportivos.

"Esta idílica situación, fruto del trabajo y de un talante, no de las casualidades, ha sido interrumpida y violentada por una resolución que pretende la inhabilitación del presidente que ha dado a esta casa la tan ansiada estabilidad. El presidente Pedro Rocha no está hoy aquí con nosotros a pesar de su deseo de compartir inquietudes, escuchar vuestras reflexiones así como vuestras preguntas y, en definitiva, reforzar la unión y mostrar la unidad del fútbol español", puntualizó el secretario general federativo.

"PEDRO ROCHA RECIBE CONTINUAS AMENAZAS"

Para este, "la razón de la sinrazón se ha apoderado de algunos que, enceguecidos, quieren impedir que el proyecto avance". "No voy a descubriros cómo es Pedro, porque todos conocemos la ética de la responsabilidad que predomina en él sobre sus deseos personales. Tiene como norte colocar la institucionalidad por encima de ambiciones personales", comentó.

"Pero también, no hay que negarlo, porque recibe continuas amenazas, promovidas por personas que tienen por objeto amedrentar no sólo al presidente de la RFEF, sino a todos los miembros de los órganos federativos, directivos y personas con responsabilidad, entre las que, por cierto, me encuentro yo", avisó.

Por ello, tiene claro que "quien crea que esto va de fútbol está muy equivocado". "El objetivo es dañar la imagen de la RFEF la estabilidad institucional o simplemente hacer daño gratuitamente a personas que formamos y tenemos la suerte de formar parte de esta casa", prosiguió Álvaro de Miguel Casanueva.

El directivo consideró que "parece que a veces se olvida que a cada uno de los asambleístas" que componen este organismo son elegidos "democráticamente", y que cada uno "es libre para decidir quién quiere que forme parte de los órganos de la RFEF y quién es su legítimo presidente". "Y eso lo elige la familia del fútbol y nadie más, le pese a quien le pese", aseveró.

Sin embargo, ve que "todavía hay personas que no respetan las decisiones libres y democráticas adoptadas por los representantes del fútbol", a las cuales "no les interesa en absoluto" que las diferentes selecciones nacionales "cosechen éxitos deportivos" ni "les gusta para nada" que tengan "los y las mejores futbolistas del mundo" ni el nivel del arbitraje ni de los entrenadores.

"PARECE QUE LES DA IGUAL QUE SEAMOS ANFITRIONES DEL MUNDIAL"

"Prefieren que los clubes pasen por dificultades económicas si ello supone un perjuicio para nuestras competiciones. No conocen ni quieren conocer el trabajo inmenso que hacen las federaciones territoriales, ni siquiera gusta que haya, por fin, concordia institucional. Es más, les da igual hasta que seamos anfitriones de un Mundial en el año 2030", desafió.

Este demandó que "no se le olvide a nadie que esta casa está por encima de personas, cargos e instituciones". "Desde su fundación en 1913, la REF es el eje vertebrador del fútbol español. El fútbol mueve montañas y es capaz de opacar las realidades más disparatadas. Todo lo que hemos construido en más de 100 años como federación, debemos protegerlo, mejorando eso sí en aquello que podamos porque no se os olvide que no dudarán en emplear todas las artimañas y herramientas a su alcance para conseguir sus fines", avisó.

"No sabemos lo que nos deparará el futuro a cada uno de nosotros, pero de lo que sí estoy convencido es de que el partido se está jugando hoy y ahora. Cada uno de nosotros tenemos mucho que decir, podemos elegir entre permanecer unidos y proteger nuestro fútbol y las instituciones que legítimamente nos representan o emprender caminos de forma separada. Me permito recomendaros que permanezcamos unidos porque una casa dividida no puede sostenerse, esperemos que esto sea solo un mal recuerdo y que de una vez por todas nos dejen trabajar unidos y cohesionados por lo único que nos importa, el fútbol español. Porque recordad que ha habido, hay y habrá más Pedro Rochas", concluyó.