Rodri Hernández: "Mi única preocupación es darme la opción de poder volver al nivel en el que estaba

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Rodri Hernández tiene claro que este 2024 ha sido un año "fantástico" que le hace pensar que está "en el mejor momento" de su carrera y por ello trabaja duro para recuperarse de su grave lesión de rodilla y con "la única preocupación" de poder regresar "al nivel" en el que estaba antes del percance, mientras que celebra la conquista de un Balón de Oro, de la que será "consciente" cuando se retire, y de la Eurocopa con una selección que quiere dejar su "legado".

"A nivel deportivo ha sido para mí otro año fantástico y repleto de éxitos, tanto a nivel del club como con mi selección. Para mí estoy en el mejor momento de mi carrera y vengo trabajando muy duro para este tipo de logros. Para mí el 2024 será un año recordado para siempre por muchos motivos", recalca Rodri en un vídeo publicado este miércoles por la selección española.

El internacional admite que "es muy emocionante" ganar un premio como el Balón de Oro por "lo que significa". "No es sólo suceder a los jugadores que la han ganado y ver su magnitud, sino también los que no lo han hecho, sobre todo en tu país", apunta.

Por ello, está "eufórico y contento", aunque asegura que no es "cien por cien consciente de lo que significa". "Creo que cuando me retire seré consciente. Al final es una cosa que nunca soñé y cuando te pones metas a corto plazo y trabajas y eres consistente, aunque evidentemente que necesitas talento y más cosas, puedes llegar a lo más alto", recalca.

Rodri fue clave para la conquista el pasado verano de la Eurocopa de Alemania por parte de la selección española y es feliz de haber logrado "llevar a tu país a lo más alto" gracias a un grupo cuyos jugadores "empiezan a ser reconocidos a nivel mundial".

"Tienes que ir haciendo tu legado y creo que lo estamos consiguiendo. Creo que venimos trabajando muy bien desde hace mucho tiempo y hay muchos jugadores que están dando un paso adelante y que están siendo reconocidos por el nivel que están dando", expresa el mediocentro. "Nosotros seguimos nuestro camino, queremos seguir creyendo en un proceso de trabajar, de no creernos más que nadie y afrontar las competiciones con la ambición de ganar", puntualiza.

Sobre su lesión, Rodri no esconde que están siendo "un proceso duro, largo y aburrido". "Sobre todo los primeros meses en los que no he podido apoyar y cuando no apoyas son ejercicios más aburridos, no puedes hacer tantos, no puedes cargar peso en la pierna. Pero una vez que ya empiezas a caminar va siendo más ameno, más divertido y puedes ir introduciendo otras actividades como montar en bici, andar, nadar. Se hace más ameno, pero el principio es más rollo", confiesa el madrileño.

"Mi principal objetivo es recuperarme bien físicamente o darme opción a poder volver a un nivel en el que estaba, esa es mi única preocupación. Estoy intentando cumplir los plazos de la mejor manera trabajando duro para darme la oportunidad a mí y a mi cuerpo de volver a sentirme bien y de poder volver a dar el nivel. No pienso a día de hoy en títulos ni en ganar cosas sino en volver bien y el resto será una consecuencia a seguir trabajando", añade al respecto.

El jugador del Manchester City advierte que es "una persona que enfrenta las cosas como vienen" y que "siempre" está "agradecido" por lo que tiene. "Sé que las lesiones forman parte del proceso. Está claro que estos últimos meses me ha tocado vivir quizás lo mejor y lo peor de mi carrera deportiva como tener una lesión de este estilo, pero a la vez ganar un Balón de Oro y una Eurocopa. Yo soy muy optimista, siempre doy gracias a Dios a la vida por lo que me da e intento afrontar las cosas más negativas o peores con optimismo y ganas", subraya.