Ronaldo: "Tener a Valladolid ilusionada es mejor que meterle un 'hat trick' al Barça"

Publicado 13/12/2018 12:17:59 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El máximo accionista del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha explicado que su llegada al club blanquivioleta ha sido "un regalo perfecto" porque ha encontrado "justo lo que quería" cuando empezó a buscar un club donde invertir hace dos años, hasta el punto que siente que "tener a la gente ilusionada tal y como está ahora mismo es algo mejor que marcar un 'hat trick' con el Real Madrid contra el Barça".

"Tener a la gente ilusionada tal y como está ahora mismo es mejor que marcar un 'hat trick' con el Real Madrid contra el Barça. He encontrado justo lo que quería y tengo mucho que aportar con mi conocimiento y mi experiencia dentro del fútbol. Un club sostenible con responsabilidad social con la ciudad y la región. Estamos encantados y tenemos mucho trabajo por hacer", agradeció Ronaldo en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Repsol y Liberbank.

El brasileño, que se convirtió en accionista mayoritario del Valladolid en septiembre, explicó que llevaba "dos años buscando un equipo para comprar". "Estudié el mercado español, el inglés y algunos otros. Valladolid vino como un regalo perfecto y todo lo que esperas de este regalo. No solamente es un club que tiene 90 años de historia y tradición, también una ciudad con más de 300.000 habitantes donde se respira fútbol. Esto hace que el proyecto tenga un potencial mucho más grande", valoró.

En un tono distendido, Ronaldo recalcó que no tiene "salario en el club". "Eso está bastante mal", le dijo sonriendo al presidente ejecutivo del Valladolid, Carlos Suárez, que estaba sentado a su lado y con el que mostró buena sintonía en todo momento.

"Trabajo bastante más y cobro infinitamente menos que cuando era jugador, pero vale la pena. Es lo que me gusta, estar involucrado con el fútbol viviendo las emociones que vivía como jugador no tiene precio. El último partido no pude verlo porque estaba en un vuelo y el sufrimiento es mucho más grande cuando no lo ves. Sufro muchísimo, pero la alegría con cada resultado bueno es imposible de describir. Mantenernos en Primera es nuestro principal y único objetivo de este año para que el proyecto evolucione a la velocidad máxima que estamos planeando", reflexionó.

En cualquier caso, quiso aclarar que no es un proyecto exclusivamente suyo, sino "de toda la ciudad y toda la gente que está enamorada del Real Valladolid". "Yo lo que haré es que eso sea más grande. Tiene que ser un proyecto nacional e internacional, no queremos ser un equipo regional", puntualizó.

"FAVORABLE" A JUGAR UN PARTIDO DE LIGA EN EL EXTRANJERO

Dentro de esa línea de crecimiento se enmarca la nueva oficina del Real Valladolid en Madrid, que está "a 400 metros" de la casa que Ronaldo tiene en el barrio de Salamanca de la capital y que "ya está dando mucho frutos", o la reciente visita institucional del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Fue un honor. Tebas ha puesto LaLiga a nuestra disposición para que crezcamos. Lo que LaLiga hace por todos los equipos es increíble. Tiene un profundo estudio de cómo mejorar todos los equipos y nosotros intentaremos aprovecharlo", sentenció el brasileño, quien se mostró "favorable" a la hipótesis de jugar un partido de liga en el extranjero. "Pero nuestra afición es la que decide. Si a ellos les parece bien que vayamos a un partido internacional, para nuestro club será un proyecto muy interesante", avanzó.

Además, Ronaldo desgranó cómo quiere que se mueva el Valladolid en el mercado de fichajes. "Los números cambian pero el mercado es el mismo siempre. Unos van a tener más que otros y van a pagar mucho más caro que otros por un jugador. Nosotros hemos ingresado en LaLiga con el presupuesto más bajo, el penúltimo nos dobla en presupuesto, pero vamos en mitad de la clasificación. Con más dinero podemos hacerlo mejor, pero no es determinante. Buscaremos jugadores baratos con bastante calidad, mejorarles y luego veremos", desarrolló.