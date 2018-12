Ronaldo: "He pedido al Real Madrid a Vinicius, es un gran talento"

Actualizado 14/12/2018 22:24:32 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Real Madrid y actual máximo accionista del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha reconocido que el momento del conjunto madridista "no es el mejor", pero se ha mostrado seguro de que su antiguo equipo afrontará el Mundial de Clubes con plenas garantías porque "cuando llegan estas competiciones se supera", al tiempo que ha desvelado que ha pedido a Florentino Pérez la cesión de Vinicius, pero que es "muy difícil" que el brasileño vista la camiseta blanquivioleta.

"A Vinicius le veo fenomenal. Creo que es un gran talento, el Madrid tiene la suerte de tenerlo y le va a salir bien seguro. Me encantaría tenerle en el Valladolid. Ya se lo he pedido al Madrid, es obvio que es un talento enorme y el Madrid lo quiere tener. Si algún día tenemos una oportunidad de tenerlo... Pero es muy difícil que nos dejen a alguien tan bueno y que obviamente necesitan", explicó Ronaldo en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

La llegada del joven jugador brasileño reafirma la apuesta del Real Madrid por "fichajes de jóvenes con un talento incréible" y Ronaldo confió en que esta estrategia "con tiempo va a funcionar muy bien".

"El momento del Real Madrid no es el mejor, pero cuando llegan estas competiciones se supera y ojalá traigamos el tercer Mundial de Clubes seguido. Al Madrid no le falta nada, han pasado primeros de grupo y ya está, no hay que dramatizar mucho con el partido de ayer", pidió sobre la última derrota ante el CSKA Moscú (0-3).

Para el brasileño, "el Real Madrid siempre es favorito donde juegue". "Olvidemos el partido de ayer. Va a llegar siempre como favorito. Ha ganado cuatro Champions en los últimos cinco años. El equipo que le toque jugar contra el Madrid tendrá muchos problemas", avisó de cara al sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones.

Pese a no ocultar su preferencia por el actual campeón de Europa, el exdelantero aclaró que recientemente dejó de ser embajador del club. "Antes tenía un pequeño salario, pero ya no. Es para dejar claro en el mercado que el Real Madrid no me da nada de dinero", añadió, ahora que es la cabeza visible de uno de los rivales del su exequipo en LaLiga Santander.

Además, preguntado por quién es el mejor 'Ronaldo' de la historia, en referencia a Cristiano y a él, señaló que "las comparaciones siempre muy difíciles y muy injustas" y no quiso calibrar su talento y el del actual jugador de la Juventus.

"A mí me han comparado con casi todo el mundo y cada generación es diferente, todo cambia. Yo me hice mucho daño jugando porque entrenábamos muchas veces de manera equivocado, Hoy día se entrena mas cerca de la profesión, ante a mí me tocaba correr con Cafú y Roberto Carlos y me quedaba muy atrás, pero cuando me tocaba esprintar con ellos yo les ganaba", recordó entre risas.