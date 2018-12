Ronaldo: "En algún momento me cruzaré con Piqué y hablaremos de negocios"

Publicado 13/12/2018 11:50:03 CET

El máximo accionista del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha reconocido que está en contacto con el jugador del Barcelona Gerard Piqué, que también se prodiga en su faceta de empresario, y que tienen una reunión pendiente para "hablar de negocios", alegrándose de que deportistas como ellos estén al frente de iniciativas empresariales en el mundo del deporte.

"Mis sobrinas están enamoradas de Shakira. Un día le mandé un mensaje pidiéndole un vídeo y me lo mandó. Luego empezamos a hablar. Me consta que tiene un grupo importante con inversiones en el deporte (Kosmos) y hemos acordado quedar para conversar sobre nuestros proyectos, pero aún no lo hemos hecho. Está bien que los deportistas dirijamos en el deporte. Aquí vamos a cien por hora con mucho trabajo, pero obviamente en algún momento nos cruzaremos y hablaremos de negocios", dijo Ronaldo en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Otro protagonista de la actualidad azulgrana es el expresidente José Luis Núñez, recientemente fallecido y el hombre que fichó a Ronaldo para que jugara en el Barcelona hace ya 22 años. Pese a que el Barça y el brasileño finalizaron su relación de mala manera, quiso destacar la figura histórica de Núñez.

"Tuvo una contribución increíble para el Barça y yo tuve un año excelente con él. Venía poco al club, pero estaba presente en nuestras peticiones. Desgraciadamente mi final con el Barcelona todos los saben, fue bastante turbulento, y no acabé bien la historia en el club, pero todos le agradecemos su contribución al fútbol y sobre todo al Barcelona", rememoró.

En cuanto a la final de la Copa Libertadores, disputada el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, Ronaldo opinó que fue un evento "fantástico". "En una situación de emergencia el Real Madrid acaba llevándose este protagonismo. Es un estadio preparado para recibir cualquier evento deportivo. Fue una final espectacular, con el estadio lleno, fue muy bonito", alabó.

Además, preguntado por la posibilidad de que España acoja el Mundial 2030, el exdelantero respaldó la opción diciendo que el país "está preparado desde hace tiempo para acoger eventos deportivos". "Es completamente distinto de lo que viví en Brasil para preparar el Mundial 2014 porque no teníamos estadios hechos y hemos construido algunos de más que ahora no sirven para nada y otros que sí han dejado legado. Todo lo que sea legado deportivo es un beneficio para todos los ciudadanos", finalizó.