Rubi: "Éste puede ser el día para ganar al Barça"

Publicado 07/02/2020 19:44:58 CET

"No estoy enfadado con Setién y por supuesto que le voy a saludar"

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha reconocido que este domingo puede ser "el día" en que por fin pueda ganar al Barça, que llega a esta jornada de LaLiga Santander tras ser eliminado de la Copa del Rey y tras una semana convulsa de conflictos institucionales.

"Vendrán enfadados por no haber pasado la eliminatoria de Copa y nos van a plantear un partido muy difícil pero a la vez va a ser competido, nosotros en casa estamos fuertes, estamos bien, y convencidos de que puede ser el día para ganar al Barça", aseguró en rueda de prensa.

Eso sí, no quiere ningún tipo de conformismo. "Necesitamos la victoria y queremos la victoria sea quien sea el rival, y viene un gran equipo. La baja de Piqué o Suárez, ya tuvimos el aprendizaje en la ida que les faltaba Messi y perdimos 5-2, no nos genera ningún tipo de confianza", sentenció.

Además, esa eliminación copera tampoco es algo que haya pillado desprevenido al vestuario blaugrana. "Son jugadores acostumbrados a que les pase una situación negativa de vez en cuando. No sé si es peor o mejor, pero van a salir con el convencimiento de que tienen que ganar porque si no, la Liga se les puede poner más difícil", comentó.

"Tengo ganas de ganarle al Barcelona porque no le he ganado nunca. Al Madrid le saqué un empate y quiero ganar a un equipo de estos grandes porque nos dará un impulso tremendo. Si ganamos al Barça, y bien, el impulso será muy grande. Pero no quiero ganar por nada más", reiteró.

En este sentido, quitó importancia a que Quique Setién, cuando estaba en el 'paro', se postulara para volver al Betis cuando parecía que Rubi tenía las horas contadas en el club verdinegro. "No estoy enfadado con Setién y por supuesto que le voy a saludar", aseguró.

"Era su casa hace seis meses. Yo enfadado, no. En el momento en que Rubi no sea entrenador del Betis porque así lo diga el Betis, me importa poco quién vaya a ser entrenador", reiteró al respecto.

De hecho, aseguró que el Barça de Setién le gusta, como también le gustaba el de Valverde. "Desde que ha llegado Setién ha ido haciendo cosas diferentes. Le conocemos, él también a nosotros, los jugadores, pero es sólo información. El que me gusta es el Betis de ahora y si consigue sacar los partidos, mucho mejor. 'Cada maestrillo tiene su librillo', y un entrenador nuevo necesita tiempo. Pero el Barça de Valverde a mí también me gustaba", relativizó.

Sobre su equipo, comentó que merecían haber sumado algún punto más y que necesitan abrir una racha de victorias. "El Betis tiene que encadenar tres victorias seguidas lo antes posible, si puede ser empezando por el Barcelona mejor. Y veremos que estamos más cerca de lo que parece. Pero es cierto que la situación es la que es, queremos adelantar al Athletic y a la Real porque si ganan la Copa no habrá séptima plaza", apeló pensando en Europa.

"Tenemos 28 puntos y tenemos equipo para tener algunos puntos más. Hay que ganar más partidos, seguro. La línea es bastante buena, en casa es evidente que el equipo ha sacado partido solventes ante equipos de nuestra Liga, pero fuera nos está penalizando la eficacia arriba", reconoció en este sentido.