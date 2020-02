Rubiales: "El nuevo formato ha sido un tremendo acierto y ha venido para quedarse"

Publicado 07/02/2020 13:45:05 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se ha felicitado por el "tremendo acierto" que ha supuesto la implantación del nuevo formato de la Copa del Rey, que ha "venido para quedarse" y que ha resultado "muy duro para los equipos de Primera y Segunda".

"Teníamos la clara sensación de que teníamos que hacer algo por el fútbol modesto y darle a la competición una fórmula que la revitalizara y la llenara de sorpresas, agradables para unos y desagradables para otros. Sobre todo, que permitiera soñar a todos los clubes, que se vieran con la posibilidad de llegar muy lejos, como ha ocurrido. Echando la vista atrás, ha sido un tremendo acierto. El fútbol español ha disfrutado muchísimo de esta Copa y todavía quedan las semifinales y la final. Este formato ha venido para quedarse", explicó Rubiales durante el sorteo de semifinales.

El presidente compareció ataviado con una corbata del Arenas del Getxo y explicó que fue en apoyo del fútbol modesto. "Me la entregaron en una visita reciente a Getxo y ahí comuniqué que iba a ser la Copa de los humildes, con un formato apasionante que nos iba a tener vibrante hasta el último minuto, y lo ha conseguido. Ha sido muy duro para los equipos de Primera y Segunda", resaltó.

Además, Rubiales también quiso felicitar uno a uno a los cuatro semifinales empezando por el único superviviente de Segunda. "Al Mirandés lo conocen hasta en Oriente Medio por razones obvias. Nos sentimos muy orgullosos de los cuatro semifinalistas, pero especialmente de vosotros. Muchas gracias por el campeonato que habéis hecho", dijo.

En cuanto al Granada, recordó que él nació en Motril y dijo que tiene "el teléfono colapsado por la gente de Granada en previsión de la final". "Voy a poner en el 'Whatsapp' que no me pida entradas nadie. La ilusión que se ha generado después de tantas décadas... Hace 60 años que el Granada no llega a una final y ya está en semifinales. Es una ciudad que, aparte de ser preciosa, vive el fútbol con locura", expresó.

Sobre la Real Sociedad, le alabó especialmente por su estilo de juego. "Anoche hablé por teléfono con Jokin (Aperribay) para comprobar si su corazón estaba en condiciones. Eliminar de esa manera a todo un Real Madrid dice mucho. Estás jugando muy bien, hay muy pocos equipos en Europa que estén jugando al extraordinario nivel de la Real", ensalzó.

Por último, subrayó que "el ADN del Athletic está ligado a la Copa". "Si hoy buscas 'Bilbao' en Google la palabra que más sale es 'gabarra', creo que ya la están desatando, pero son humildes y prudentes y saben que queda un escollo. Es un equipo modélico con una filosofía única y gente de la tierra. Lo que hace el Athletic es especial", finalizó.