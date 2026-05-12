Rummenigge cree que Flick ganará la Champions con el Barça "si se queda el tiempo suficiente"

Archivo - Karl-Heinz Rummenigge junto a Hansi Flick durante un acto homenaje - Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa - Archivo

BERLÍN 12 May. (dpa/EP) -

El exfutbolista alemás y exdirector general del Bayern Múnich Karl-Heinz Rummenigge no tiene dudas de que su compatriota Hansi Flick es capaz de ganar la Liga de Campeones con el FC Barcelona y considera también "un gran logo" el haber ganado dos títulos consecutivos de LaLiga EA Sports española.

"Ganar la liga dos veces por delante del Real Madrid y haber rejuvenecido significativamente al equipo en el proceso es un gran logro", aseguró Rummenigge tras el segundo título de liga consecutivo con el club catalán del exseleccionador alemán y extécnico del Bayern en declaraciones que publica este martes el diario 'Bild'.

Por ello, augura que Flick "también ganará la Liga de Campeones con el equipo si se queda el tiempo suficiente". El exfutbolista tiene claro que el técnico germano posee "una calidad excepcional". "Me alegro de que lo haya conseguido, porque se merece este éxito", aseguró Rummenigge.

"Hansi tiene una cualidad excepcional: trabaja bien con el equipo y forja una gran relación de confianza con sus jugadores", agregó sobre el técnico de 61 años que en su etapa al frente del Bayern, donde pasó de ser asistente al primer entrenador tras la destitución de Niko Kovac en noviembre de 2019, ganó principalmente dos Bundesligas, la Copa Alemana y la Liga de Campeones de 2020, la primera para el club bávaro desde 2013.

Rummenigge recuerda el gran ambiente en aquella Champions, decidida por una 'Final a 8' a partido único en Portugal por el COVID. "Cuando estuvimos en Lisboa con el Bayern para la Liga de Campeones en 2020, durante la pandemia de coronavirus, se vivió un ambiente como nunca antes había experimentado en el Bayern. Los jugadores habrían dado la vida por su entrenador, y Hansi encarna este valor", remarcó.