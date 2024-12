Salvador Gomar presenta su programa con "sentido común y estabilidad" para presidir la RFEF

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Salvador Gomar, presentó este lunes su programa con "sentido común y estabilidad" con el que intentará ganar las elecciones de la RFEF el próximo 16 de diciembre.

"El programa se resume en dos cosas concretas: sentido común y estabilidad. Porque yo creo que llevamos un año y medio de una situación inestable, de una situación precaria, en una Comisión Gestora, que se convierte en un presidente, luego se inhabilita, luego se convierte otra vez en una gestora. Lo que tenemos es que dar una estabilidad al mundo del fútbol", afirmó el candidato en un encuentro con la prensa en un hotel de Madrid para presentar su candidatura.

El lema de su programa es 'Hablemos sobre todo de fútbol' reiterando su compromiso de hablar "solamente de fútbol". "Me gustaría charlar con vosotros hoy lunes del partido de ayer, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Barcelona, del Valencia, del Villarreal. Me gustaría hablar de eso, si ha pitado bien el árbitro, si no ha pitado bien a vuestro juicio, explicar las jugadas, ver quién va a fichar un equipo. Me gustaría hablar de eso, no me gustaría hablar de otras cosas, y para eso está este programa", recalcó.

Para Salvador Gomer es "fundamental" que se hable "sobre todo de fútbol". "Vengo aquí a ser conciliador, fuera juicios, fuera judicializaciones. Ya está bien, que tengamos una Real Federación Española de Fútbol en la que sólo se hable de fútbol, en la que sólo se hable de las mejoras, en la que sólo se hable de que estamos de acuerdo con la FIFA, con la UEFA, con todos los organismos y de la mano con el gobierno para llegar a un mejor puerto es el Mundial 2030", declaró.

Gomar presentó su "once inicial", los once principios básicos de su programa con 164 medidas que ya detallará "a partir del día 16 cuando sea presidente". "No es un programa para quedar bonito, sino es un programa para cumplirse. La primera es poner en valor a las federaciones territoriales. Creo que vengo del mundo de la federación territorial y es imprescindible poner en valor a esas federaciones", informó.

"La Real Federación Española de Fútbol tiene alrededor de 1.200.000 licencias repartidas en todo el territorio español, de las que casi todas son amateurs, es decir, que las gestionan las federaciones territoriales. Por lo tanto, es muy importante que estas federaciones sigan tramitando y gestionando sus competiciones de forma adecuada. Para ello hay una serie de medidas", dijo.

EL "RETO IMPRESCINDIBLE" DEL MUNDIAL

Otro de los puntos destacados del programa es la "atención principal al Mundial 2030 como reto imprescindible" porque en dos días "España va a ser oficialmente una de las organizadoras del Mundial junto con Portugal y Marruecos". "Creo que es importantísimo que vayamos de la mano todos, tanto el país como Real Federación Española de Fútbol, para albergar aquí el mejor Mundial que ha tenido su historia, un Mundial de la sostenibilidad y un Mundial donde hay que intentar que la final de esa Copa Mundial se juegue aquí al lado", confesó el candidato refiriéndose al Estadio Santiago Bernabéu, muy próximo al lugar donde se encontraba.

Gomar también quiere aplicar el proyecto 'Valenta' que ya instauró en la Federación Valenciana de Fútbol hace siete años dentro del tercer principio básico de su programa: 'conseguir la igualdad en la RFEF'. "Creemos que es un modelo que ha sido premiado, es un modelo en el que hemos trabajado constantemente, es un modelo que creemos en él, estamos convencidos en él y es necesario no sólo para ampliar las licencias, sino para mejorar la competitividad si cabe", argumentó.

"También tenemos un programa especial para el fútbol sala. Creemos que estamos en posición de decir que vamos a duplicar ese presupuesto que tiene el fútbol sala para mejorar todo, para crear la mejor liga del mundo. Tenemos al mejor equipo de Europa y del mundo en España, ¿por qué no tenemos que tener la mejor liga del mundo en España? Para eso también estamos trabajando y tenemos las personas adecuadas para cometer todo esto", explicó.

Con respecto a los procesos judiciales que sobrevuelan las elecciones, dijo que "no" le importaban porque él había ido "a hablar de este programa". "A partir del 16 o 17 de diciembre, voy a empezar a quitar esa judicialización. Lo que voy a hacer es proponer una estabilidad, primero, a todos los trabajadores, y yo creo que eso generará una tranquilidad para el resto de España. Es lo único que tenemos que hacer, estabilidad y sentido común", reiteró.

Ante las informaciones publicadas que aseguran que el expresidente Luis Rubiales le habría contactado y se habrían reunido, Gomar sentenció que desde el 25 de agosto "no" sabe "nada de Luis Rubiales". "No he estado en un hotel al que no he asistido nunca en mi vida, ese hotel no ha estado nunca en mi vida, porque yo vivo en Valencia y no suelo ir a los hoteles, pero es que este hotel no sé, sé dónde está, en la calle dónde está, pero no he ido nunca, es decir, que primero que pregunten a la persona", dijo.

El valenciano confirmó que tiene previsto hablar con David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). "Él me ofreció antes de ser candidato (reunirse), lo mismo que ha hecho con el resto de candidaturas, algunas fueron antes y yo le dije que hasta que no fuera candidato. Creo que no debía de ir a ninguna, hacer ningún 'speech' para mostrar nada sin saber que este programa es lo que tiene que ver", manifestó.

"Es tiempo de hablar del programa, de la estructura y de las cosas o cuestiones que vamos a cometer. Hemos hablado con varias personas y yo creo que más adelante se irá diciendo. Luis Medina es un gran profesional y es una persona que ha abierto mucho el arbitraje y yo creo que es una persona muy importante en la Real Federación Española de Fútbol haciendo su labor como presidente. Yo creo que está haciendo muy buen papel", zanjó.