La selección entrenará a puerta abierta en Las Rozas y Tenerife en solidaridad con las víctimas de la DANA

LAS ROZAS (MADRID), 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de fútbol entrenará a puerta abierta este martes, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y el domingo 17 de noviembre, en Tenerife, en solidaridad con las víctimas de la DANA que ha afectado a varias zonas de España, especialmente a la Comunidad Valenciana.

"Los últimos dos partidos del año para el equipo de todos supondrán sendas citas en favor de la solidaridad y el recuerdo a las víctimas de la DANA que ha asolado España durante estos últimos días", informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.

Y lo avanzó el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en la rueda de prensa posterior a ofrecer su lista de convocados para los encuentros de este parón internacional ante Dinamarca, el viernes 15 de noviembre (20.45), y Suiza, el lunes 18 (20.45).

"Con esta iniciativa lo que se trata es simplemente de dar una respuesta a una situación tremendamente excepcional que creo que tenemos que dar ejemplo y que vean que el fútbol está muy cercano a esa tragedia y a ese drama que están viviendo", destacó el riojano.

Primeramente, será el entrenamiento del martes 12 de noviembre, a las 19.00 en la Ciudad del Fútbol. Y una vez disputado el encuentro frente a Dinamarca en Copenhague, la siguiente cita queda fijada en el entrenamiento del domingo 17 de noviembre, también a las 19.00 (horario canario) y en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife; en una iniciativa que pretende recaudar fondos que ayuden a paliar la catástrofe en las zonas más dañadas por las inclemencias meteorológicas.

"Hay departamentos que están trabajando muchísimo para dar actuaciones y soluciones y aportar ideas de cara a ayudar a toda la gente, a muchísima gente que necesita nuestra ayuda. Esa es nuestra idea y nuestro primer y único objetivo. Ayudar a todo lo que podamos a todas esas personas", defendió el técnico ante los medios.

De la Fuente aplaudió la "fantástica" solidaridad de los ciudadanos, la que "seguramente no hay otro país en el mundo". "Se necesita todavía más ayuda y necesitamos centrar el foco en lo verdaderamente importante. El mundo del fútbol nos debemos en aportar todo lo que podamos para colaborar y en escuchar las necesidades de la gente que está sufriendo y pasándolo tan mal. Es el momento de mirar todos en la misma dirección, unirnos y trabajar para ayudarles. No queda otra", expresó.

Y explicó que no se entrenó a puerta abierta en la última concentración en octubre "por un motivo excepcional". "No se ha hecho nada caprichosamente, nosotros no somos dudosos precisamente de la cercanía con el público, por muchas actividades que hemos realizado, por los entrenamientos abiertos al público. Pero siempre hay excepciones o momentos", dijo.

"Pero eso no quiere decir ni que se vaya a hacer ni que se dejara de hacer. Simplemente, con la máxima profesionalidad, pensamos que es lo mejor para el equipo. Eso es lo primero. Y luego, evidentemente, intentamos estar atendiendo todas las necesidades del aficionado. Estamos lo más cerca posible y lo estaremos siempre", explicó.

De la Fuente advirtió que "es el momento de pensar únicamente en los afectados" y "centrar el foco donde verdaderamente es importante, que es en ayudar". "Lejos de los debates, de disputas, de polémicas, no es momento de eso. La gente no quiere que vean que si se juega o no se juega, lo que quieren es que les mandemos toda la ayuda urgente que necesitan. Centrémonos el foco ahí. No en debates estériles", opinó sobre la tragedia.

Además, el preparador mandó su "más sentido pésame a los familiares y amigos de todas las víctimas" de la DANA, que deja ya más de 200 muertos. "Mandamos nuestro apoyo y solidaridad a todos los afectados, a todos nuestros compatriotas que están sufriendo tanto en todos los lugares, son lugares que están afectados en toda España, especialmente Valencia y Albacete", concluyó.