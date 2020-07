Setién: "Espero estar en la Champions, pero no lo sé"

"La autocrítica tiene que venir de todos"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, confesó que no sabe si será el técnico azulgrana en la Liga de Campeones que se disputará en formato especial este mes de agosto, después de ceder en la lucha por el título de LaLiga Santander con el Real Madrid.

"La sensación es triste y de frustración. La derrota es injusta, quizá no, haber perdido la liga, porque nos hemos dejado puntos que teníamos que haber ganado para seguir el ritmo muy alto de nuestro rival. La derrota ha sido un calco de lo que nos hemos encontrado en otros muchos. Nos ha costado mucho encontrar el camino del gol", dijo en rueda de prensa.

El cuadro azulgrana perdió (1-2) ante Osasuna mientras que el Real Madrid encadenó su décima victoria en otros tantos partidos, con el 2-1 ante el Villarreal. Leo Messi fue el primero en ser contundente tras el partido ante el Camp Nou, con una dura crítica al juego azulgrana desde el mes de enero, cuando llegó Setién.

El técnico cántabro fue preguntado si se ve en el banquillo culé dentro de dos semanas. "Espero que sí, pero no lo sé. También estoy de acuerdo con Messi, en algunas cosas. Tenemos que hacer autocrítica. Hay cosas que tenemos que mejorar y que si no lo hacemos nos va a costar. Hemos tratado de mejorar a lo largo de estos meses y hay cosas que nos ha costado y hay otras que hemos hecho bien. A veces se reduce en el acierto. Hemos llegado 15 o 20 veces y no hemos podido acertar", afirmó.

Setién insistió por otro lado que la autocrítica debe ser de todo el mundo y no solo del entrenador. "La autocrítica tiene que venir de todos. Yo soy el entrenador y soy el máximo responsable pero hemos tirado 10 córners, si metemos uno igual no perdemos. Y si nos ponemos por delante, seguramente no perdemos. Tenemos que hacer autocrítica, si somos exigentes, hay cosas a mejorar, pero también hay cosas que hemos hecho bien", insistió.

"No lo echaría todo por tierra. Ahora es la frustración del momento que supone haber perdido una liga. Ahora tenemos unos días de descanso y el equipo vendrá limpio, para afrontar la Champions con la máxima energía y con todo el optimismo. Estoy seguro que vamos a ser un equipo diferente, a tope", zanjó.