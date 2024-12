Shei García: "Mi adaptación al Real Madrid es positiva y la confianza del entrenador es un gran impulso"

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Real Madrid Sheila García admite que su "adaptación" dentro del equipo madridista "ha sido muy positiva" gracias a la "confianza" que le está dando su entrenador, Alberto Toril, porque "está siendo un gran impulso", y advierte que se dejarán "todo en el campo" este martes ante el Chelsea inglés para intentar acabar primeras de grupo en la Liga de Campeones Femenina.

"Mi adaptación ha sido muy positiva, es un club que se vuelca completamente en hacer que las jugadoras tengamos todo lo que necesitamos para que solo nos concentremos en dar nuestra mejor versión en el campo. El club tiene una cultura increíble y un ambiente profesional. He aprendido mucho de mis compañeras y del cuerpo técnico, y siento que estoy creciendo como jugadora cada día", analizó la futbolista en una entrevista a 'New Balance'.

Sheila García llegó al conjunto madridista con la mentalidad de "absorber todo el conocimiento posible" para poder buscar día a día su "mejor versión". "Me siento muy agradecida por cómo me han acogido. Desde el principio de temporada trabajé especialmente mi versión más defensiva para así ser una jugadora más completa y creo que está dando sus frutos", afirmó.

En la previa del último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina ante el Chelsea, la yunquerana analizó el momento que está viviendo gracias al trabajo "duro" y la "confianza del entrenador". "Es un gran impulso para mí, pero no se me olvida que solo el trabajo me va a llevar a estar en el once cada partido, así que tomo cada partido y entrenamiento como una oportunidad para contribuir al equipo", manifestó.

"Creo que estoy en el camino correcto, pero no creo que ahora mismo haya llegado ya a mi mejor versión. Siempre hay espacio para mejorar y soy joven, intento trabajar mucho para dar a nuestros aficionados mi mejor versión, pero lo que sí puedo decir es que estoy en un momento en el que me siento segura y en forma", destacó.

El partido de este martes en el Alfredo di Stéfano "es muy importante" ante un Chelsea que buscará "llevarse el partido para estar en la parte alta del grupo". "Pero sinceramente hemos trabajado mucho y sentimos que estamos preparadas para poder dar una alegría a nuestra afición. Estamos en casa y con el apoyo de los nuestros seremos aún más fuertes, vamos a dejar todo en el campo para llevarnos los tres puntos y creo que estamos preparadas para hacerlo", aseguró.

Para la internacional, poder disputar partidos en la Liga de Campeones Femenina es "una experiencia indescriptible" y siente "la emoción y la adrenalina al competir contra los mejores equipos de Europa". "Para nosotros, cada partido es una oportunidad para demostrar nuestro talento y luchar por nuestros sueños. Queremos que nuestros aficionados sientan esa pasión y energía, porque su apoyo es fundamental para nosotros en cada encuentro", dijo.

A sus 27 años, la jugadora también forma parte de la selección española, algo que disfruta "de principio a fin" y que "siempre" soñó desde pequeña. "Estoy en un buen momento, me siento motivada para seguir trabajando duro para que la seleccionadora siga creyendo en mí y siempre que me de la oportunidad daré lo mejor de mí", reflexionó.

"No te voy a mentir, mi mayor sueño es poder ganar otro título con la selección española, sería algo inolvidable en mi carrera. Pero ahora me concentro en trabajar mucho día a día primero para seguir acudiendo a las convocatorias y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Pero no hay que olvidar que nuestra selección es la campeona del mundo así que tenemos que soñar en grande. Tanto la generación de ahora como las que están viniendo tienen la calidad suficiente para que podamos conseguir algo grande de nuevo", confesó García.

A la niña que soñaba con ser futbolista, la lateral le diría que "nunca deje de soñar y que siga luchando por lo que ama" porque el camino no "siempre será fácil", pero que cada "esfuerzo valdrá la pena". "También le recordaría que disfrute cada momento en el campo, porque el fútbol es una pasión que te acompaña toda la vida. A las niñas pequeñas hay que mostrarles la importancia de perseguir sus sueños, porque cuando haces algo con pasión y perseverancia siempre trae cosas bonitas", recordó.

Lo primero que Sheila García le pide al nuevo año es "salud" porque "no hay nada más importante" y en el plano deportivo "seguir viviendo el momento" que está viviendo. "Eso nos pueda acercar tanto en mi club como en la selección a lograr un título. Es un año de Eurocopa poder disfrutar de un torneo así, sería un gran sueño para mí jugarlo y ganarlo sería algo increíble en mi carrera", concluyó.

La futbolista del Real Madrid realizó estas declaraciones tras presentar la colección de ropa de invierno de 'New Balance', una marca que "ha sido una parte fundamental" en su carrera. "No sólo me proporciona todo el equipamiento que necesito para rendir a mi máximo nivel, sino que también lo siento como mi casa, es una marca muy familiar en la que todos somos parte y siempre tenemos su apoyo. Me encanta saber que estoy respaldada por una marca que valora el rendimiento y la innovación, y que se preocupa por el desarrollo del fútbol femenino", recalcó.