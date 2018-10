Simeone: "Debemos asentarnos en la regularidad"

Actualizado 02/10/2018 20:50:41 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo ha ido "creciendo" desde el partido contra el Eibar y que ahora debe asentarse en la "regularidad", por lo que este miércoles ante el Brujas en el Wanda Metropolitano, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, tienen una oportunidad para confirmarlo, además de rechazar hablar de la polémica surgida esta semana con el VAR tras el derbi madrileño.

"Hemos ido creciendo a partir del partido contra el Eibar. El equipo ha demostrado un crecimiento en la fase ofensiva. Mejoramos en el partido de Mónaco y fuimos de menos a más. Necesitamos asentarnos en esta regularidad, que siempre es lo más difícil. Necesitamos mantener el ritmo, jugar con el equipo corto defensiva y ofensivamente. A partir de ahí, debemos encontrar los mejores caminos para el partido de mañana", declaró en la rueda de prensa previa al duelo.

El preparador argentino afirmó que el conjunto belga tiene "un juego directo, gente por la banda que corre muy bien, sobre todo por la izquierda". "Tiene buen juego aéreo y se cierra muy bien defensivamente", señaló. "Nos vamos a encontrar a un equipo que sabe a lo que juega. Tiene un entrenador inteligente, que aprovecha las características de sus futbolistas para potenciar el equipo. El Brujas hizo gran partido ante el Borussia Dortmund", prosiguió.

"El técnico del Brujas declaraba que, individualmente, el Atlético de Madrid tiene jugadores muy importantes y posiblemente mejores que los del Brujas. Ellos creen que tienen posibilidades de hacer un buen partido. Es un equipo fuerte, un equipo duro", subrayó.

Sobre el hecho de que la final de la competición sea en el Wanda Metropolitano, el 'Cholo' explicó que no pueden impedir que la afición sueñe con estar en ella con su equipo, pero que ellos deben tener sangre fría y trabajar por ello. "Es complicado, porque la gente vive de la ilusión, y es lo más grande que hay. Pero nosotros vivimos de la realidad", manifestó.

"Para llegar a eso hay que trabajar, ganar muchos partidos; queda un camino enorme. Es normal que la gente se ilusione, tiene todo el derecho, ¿pero cómo no hacerlo cuando la final es en tu estadio, que es el más lindo del mundo?", indicó. "A la gente no hay que decirle mucho, lo importante es decirle a los futbolistas lo que pueden desarrollar en el campo. La gente viene a alentar sea el rival que sea", añadió.

Por otra parte, rechazó hablar de la polémica del VAR, después de que el club solicitase que le explicasen los criterios para su uso. "No me interesa a día de hoy el VAR, mañana no va a haber", dijo "Me imagino que la crítica siempre aparece. Alguno trabaja en lo que cree más oportuno para cada uno", añadió.

Por último, Simeone tampoco quiso valorar las palabras del entrenador del Manchester United, José Mourinho, que opinó que el éxito del Atlético el año pasado es el suyo de dos años atrás. "No puedo opinar absolutamente nada de la opinión de un colega. Mourinho es un grandísimo entrenador que ha pasado por equipos importantísimos", finalizó.