Simeone: "La idea del Atlético se ve claramente desde hace 12 años"

921935.1.260.149.20241109125517 Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "la idea" del equipo "se ve claramente desde hace 12 años" y que vestir la camiseta rojiblanca es "una grandísima motivación", por lo que no duda del compromiso de sus jugadores, y ha desvelado que Marcos Llorente no estará disponible para el partido de este domingo ante el RCD Mallorca porque "los médicos han decidido que no viaje por precaución".

"La idea se ve claramente desde hace 12 años. Está claro de que no podemos rendir siempre al máximo nivel. Esperamos siempre poder rendir al máximo nivel, pero es verdad que hay veces que no podemos responder a lo que nosotros mismos nos hemos exigido. Hay una idea global de equipo que trabaja en bloque, y no importa que el bloque sea alto o bajo; con Las Palmas fue más alto, con el PSG fue más bajo, lo importante es que la gente se siente identificada con lo que hacemos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que todos los encuentros son motivantes para los jugadores rojiblancos. "Representar al Atlético de Madrid y ponerse la camiseta cada partido es una grandísima motivación, juegues contra quien juegues, y eso es lo que siempre quisimos transmitir desde que llegamos al club. No me muevo de esa línea, creo que esa es la línea que nos ha representado siempre", indicó, antes de hablar de la ansiada regularidad. "Es lo más difícil en el fútbol, mantener la regularidad, mantener esa intención, en ese trabajo estamos", añadió.

Por otra parte, el 'Cholo' desveló que podrá contar con César Azpilicueta, pero no todavía con Marcos Llorente. "En principio, César viajará. Llorente está muy bien, pero los médicos han decidido que no viaje por precaución. Es una lástima que no lo podamos tener, lo perdimos hace bastante tiempo y necesitamos también la energía que nos da Llorente", señaló.

También habló del estado de forma del argentino Nahuel Molina, autor del gol del empate ante el PSG. "Siempre esperamos lo mejor de cada uno. Ha crecido desde lo posicional en su juego, nos permite atacar con más gente y defender de la misma manera con más gente, con velocidad sobre todo. Esperemos que pueda mantener esta regularidad, que siempre es lo más importante para todos los futbolistas", expresó.

Sobre Alexander Sorloth, apuntó que está "muy bien". "Que no le haya tocado entrar con el PSG no cambia absolutamente nada. Entró con Las Palmas y lo hizo muy bien; entre semana jugó de titular con el Vic, dando su mejor esfuerzo. Tenemos una plantilla en la que el que se quede fuera va a parecer que le pasa algo. No pasa nada, hay una elección de los futbolistas que creemos que le pueden hacer bien al partido. De esa manera nos manejamos, un día le tocará más tiempo a uno, un día le tocará menos tiempo a otros. No vamos a cambiar eso", expuso.

Por último, alabó el trabajo de Jagoba Arrasate en el RCD Mallorca. "Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien, que tiene muy pocos goles en contra, que defiende muy bien, que tiene una idea muy clara con el míster, que la ha trabajado muchos años en Osasuna y ahora la representa muy bien en el Mallorca", analizó.

"Es un equipo valiente, un equipo que tiene buen juego aéreo, un equipo que sabe defender bajo y contragolpear en transiciones rápidas, un equipo que sabe aprovechar su velocidad por las bandas para atacar, un equipo que sabe defender bajo y contragolpear. Es un equipo que está muy bien en el campeonato y que está trabajando muy bien en todos estos partidos desde que ha comenzado LaLiga", finalizó.