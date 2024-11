Arrasate: "No espero un 0-0 contra el Atlético de Madrid"

Jagoba Arrasate head coach of RCD Mallorca looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and RCD Mallorca at Mendizorrotza on November 1, 2024, in Vitoria, Spain.

Jagoba Arrasate head coach of RCD Mallorca looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and RCD Mallorca at Mendizorrotza on November 1, 2024, in Vitoria, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, ha negado que espere "un 0-0" en su partido de este domingo contra el Atlético de Madrid, dentro de la jornada 13 en LaLiga EA Sports, a pesar de que "los datos dicen" que ambos son "los dos equipos menos goleados" del presente curso liguero.

"Los datos dicen que somos los dos equipos menos goleados. Pero yo veo los partidos de Atlético de Madrid y son abiertos. Y veo los del Mallorca, en el último estuvimos muy mal... pero creo que somos dos equipos valientes. Eso no quiere decir que no le demos importancia al trabajo defensivo, pero no espero un 0-0 mañana", indicó Arrasate este sábado en una rueda de prensa.

Así, admitió darle "máxima" importancia a este compromiso, "sobre todo porque es el siguiente" en el calendario. "Es verdad que nos vamos a un parón donde parece que cobra más importancia el último partido y sobre todo porque volvemos a jugar en casa, donde creo que el equipo cada vez está mejor", subrayó el técnico vizcaíno sobre Son Moix.

"Creo que hemos evolucionado en casa y mañana queremos hacer un partido a la altura del Rayo, a la altura de esos primos minutos contra el Athletic de Bilbao para tener opciones ante un equipo que ya sabemos de lo que es capaz, que viene de ganar en París y que nos va a poner las cosas muy difíciles", aludió al agónico triunfo colchonero ante el PSG.

"Tenemos que jugar sin miedo porque en el fútbol, si juegas con miedo, al final no das tu mejor versión, pero sí que tenemos que estar atentos, concentrados. Es un gran equipo que viene de ganar en un campo muy complicado, que creo que tiene buenos futbolistas, un entrenador que creo que es admirable después de tantos años la capacidad que tiene de reinventarse, incluso de vivir cada partido como si fuese el primero. Es de admirar", recalcó acerca del argentino Diego Pablo Simeone.

"Eso es lo que vamos a tener enfrente, eso ya lo sabemos. Ahora nos toca a nosotros a ver qué nivel damos; y si damos el nivel que estamos dando en casa últimamente, yo creo que para ellos también va a ser un partido complicado", añadió Arrasate. "Lo que está claro es que contra este tipo de equipos tienes que acercarte a tu mejor versión para tener opciones; si no, no tienes ninguna opción", argumentó al respecto.

"Venimos de hacer un mal partido y lo que queremos es volver un poco a la senda de encontrar esas sensaciones, que el público conecte con nosotros también porque nosotros le estamos dando motivos a ese público. Y con esa simbiosis de los dos, que sea una tarde grande y que podamos ganar otra vez a un gran equipo", comentó sobre la afición bermellona.

Luego restó importancia a las peticiones particulares de uno u otro miembro de su plantilla. "No suelo pensar si éste con éste, estoy pensando siempre en el plan de partido, en el estado de cada uno y de encajar un poco las piezas sin saber quién es quién. A veces me decís 'ha jugado éste con éste o no sé cuántos cambios'", reflexionó.

"A veces no nos damos cuenta porque hacemos un once pensando qué es lo mejor para ese partido, e igual con los cambios. Creo que con los cambios en el fútbol de hoy en día, con cinco cambios, es muy importante la gente que sale desde el banquillo por lo que pueda aportar. Y mañana no va a ser diferente en eso", auguró Arrasate.

El mismo tema salió con Vedat Muriqi y Cyle Larin. "No estoy pensando para cada jugador qué es lo mejor. Al final estoy pensando en el bien del equipo y creo que son delanteros complementarios. El año pasado muchas veces jugaron juntos en un 5-3-2, este año estamos optando más por un 4-4-2, un 4-2-3-1, y creo que son complementarios. Pero bueno, al igual que han jugado los dos juntos, también, por ejemplo, contra la Real jugó Abdón con Larin. Ahí tenemos diferentes posibilidades", dijo.

"Hay partidos donde opto por dos delanteros más específicos y partidos que optamos más por jugar con un mediapunta. Pero bueno, en ese aspecto lo que yo tengo que hacer es que, cuando jugamos con dos delanteros, que sean complementarios y que se muevan de tal manera que el rival sea el que sufra esos movimientos y esos contramovimientos a veces también porque tenemos que jugar en función uno del otro. Pero de eso se trata durante la semana: probar, mejorar y, luego en función del plan de partidos, acertar con una cosa o con la otra", explicó.

Por otra parte, habló del cargado calendario con las selecciones. "Es verdad que van seis. Takuma ha estado yendo también, Samú... Tenemos muchos internacionales, lo cual es bueno. Es bueno que en el Mallorca haya gente que pueda representar a su país. Además, normalmente la gente cuando recibe esa llamada da ese puntito de autoestima, de confianza y de alegría, que es bueno luego para el rendimiento", apuntó Arrasate.

"Pero no te voy a engañar. Al final, jugando dos partidos en cuatro días, pues sueles estar muy pendiente de si juega o si no juega, si le han quitado o no le han quitado, si le han quitado es por una molestia o si no, si cómo está, si cuándo vuelve, el viaje, etc. Es una locura lo de los parones. Por suerte no va a haber hasta marzo otro parón, digo desde mi punto de vista. Y en ese aspecto es una buena noticia, pero también es verdad que lo suelo mirar con cierta preocupación", concluyó.