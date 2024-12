Simeone: "No es casualidad lo que ha pasado en los últimos minutos de los partidos"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "no es casualidad" que el equipo haya anotado en el tramo final de los últimos partidos, afirmando que es "una forma de trabajar y de entrenar", y ha avisado del peligro de confiarse ante el Slovan Bratislava este miércoles en la sexta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, ya que se debe juzgar al rival "por la tabla de posiciones".

"Los equipos van creciendo con el correr de los partidos y es normal que un equipo pueda crecer o tener momentos no buenos. LaLiga es muy larga y siempre se nos exige estar al máximo en todos los partidos, y no es fácil. Los partidos te van generando situaciones y uno va intentando acercarse a lo que te van pidiendo, a lo que el equipo te va transmitiendo. En este último periodo hemos encontrado soluciones, ya sea con los que empiezan o con los que salen. No es casualidad lo que ha pasado en los últimos 15 o 20 minutos de los últimos partidos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que el hecho de anotar en el tramo final de los encuentros "es una forma de trabajar y de entrenar". "El equipo trabaja y entrena de la misma manera y en este periodo de partidos se han quedado de nuestra parte estas situaciones que a veces pueden ser en contra. Hay que seguir generándolas para que sigan sucediendo", manifestó.

A pesar de las nueve victorias consecutivas, el técnico argentino quiso frenar la euforia. "Ustedes siempre tienen la necesidad de buscar títulos y cosas demasiado lejos. Nos falta un montón y nos centramos en el partido de mañana. A nadie le importa que el rival tuviese dos días más de descanso, llega con cinco días de descanso y nosotros no llegamos ni a las 60 horas. A nadie le importa, solo si ganar", indicó.

En otro orden de cosas, advirtió de que no deben confiarse por la clasificación del equipo eslovaco, penúltimo. "Nosotros no miramos los rivales por la tabla de posiciones, miramos sus características. Nos vamos a encontrar con un rival que defiende en los partidos bastante bajo, con un trabajo importante colectivo para intentar tener esa fortaleza y aprovechar el contragolpe. Me he centrado más en mirar un equipo que tiene buena velocidad de contragolpe y me imagino que es el partido que tendremos que jugar", expresó.

"Nosotros necesitamos jugar un partido inteligente, y en consecuencia de lo que se vaya presentando, comportarnos", dijo. "Todos los entrenadores intentamos visualizar qué es lo mejor para el equipo para que pueda ganar el partido. Todos los equipos cometemos errores, y aquellos equipos que cometen menos errores tienen siempre más posibilidades de ganar. Nunca sabemos cuándo van a aparecer, hay que provocarlos, y a partir de ahí, aparecen las situaciones importantes de cara a gol", continuó.

Por último, Simeone analizó la distribución de minutos entre sus futbolistas. "Si vamos a la cantidad de minutos que han tenido, salvo Lemar, todos han tenido una buena cantidad de minutos para tener oportunidades competir. Yo siempre invito a seguir insistiendo, a seguir trabajando a aquellos que tienen menos minutos", subrayó.

"El trabajo se ve reflejado en los Giuliano, los Galán, los Lenglet... No habían empezado jugando y hoy lo están haciendo en todos los partidos porque se lo merecen. No tengo compromiso con nadie, tengo compromiso solamente con los que logran tener una continuidad. Durante la temporada, hay momentos en los que está más bajo uno y otro más alto, y ahí por eso estamos los entrenadores. Por eso tenemos una plantilla un poco más amplia", finalizó.