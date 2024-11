Simeone: "No me comparo con nadie, nos miramos a nosotros mismos e intentamos superarnos"

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejó claro este viernes que "no" se comparan con nadie y que se dedican a mirarse a ellos mismos y "a crecer como equipo día a día" sin fijarse en cómo les pueda ir al FC Barcelona y el Real Madrid, sus rivales directos en LaLiga EA Sports, y celebró el actual momento que viven, aunque deben "mejorar en todas las facetas".

"No me comparo con nadie, nos miramos a nosotros mismos e intentamos superarnos, mejorarnos y crecer como equipo día a día, más allá de lo que le pase a los otros rivales", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado en Valladolid.

El técnico argentino se mostró "contento con lo que le está pasando el equipo", inmerso en una buena racha, pero no se quiere confiar con el partido ante el Valladolid. "Vi jugar al Valladolid y tiene una intensidad importante, seguramente mucho más que los rivales que enfrentamos últimamente. Nos vamos a encontrar con un equipo que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", destacó.

"Me parece un equipo sumamente competitivo. Todos los partidos últimos que ha competido los ha jugado con una gran entrega y un gran comportamiento colectivo. No me imagino otro escenario de verle como lo hizo con el Athletic Club, el Villarreal o gran parte del partido con el Getafe. Ojalá podamos estar en el mismo nivel de esa intensidad que van a poner ellos", confesó.

El Atlético de Madrid suma la mejor racha de la temporada con seis victorias consecutivas, aunque tiene que "mejorar en todas las facetas". "No tengo duda que podemos mejorar defensivamente con mayor aplicación a algunas situaciones de juego; y en la parte ofensiva el equipo tiene un potencial importante, el cual obviamente creo que de a poco se va a encontrando. Hay que mantener la estabilidad, la confianza y que ellos logren desde su posicionamiento que le damos, encontrar su mejor versión cada uno de los que podamos utilizar en cada posición", aseveró.

Precisamente, Simeone analizó la buena situación del equipo, pero sin poner "extremos que no son buenos" porque es lógico que cuando no tienen resultados, "la crítica crezca". "Nosotros estamos en los momentos que perdemos y en los que ganamos. Entendemos que tenemos un equipo competitivo y que, evidentemente, siempre hay momentos difíciles en la temporada que hay que atravesar y aquellos que logran atravesarlo de la mejor manera son los que más resultados después terminan teniendo a lo largo del año", recordó.

El técnico argentino se deshizo en halagos hacia su delantero Julián Álvarez tras su doblete el pasado martes en Praga y del que remarcó "su nobleza para jugar". "A partir de eso, su jerarquía se potencia. De menos a más, está encontrando en el camino que seguramente él busca", afirmó.

Otra de las noticias positivas que dejó el partido de Liga de Campeones fue la mejoría de Marcos Llorente tras su lesión, en un partido en el que fue "de menos a más dando muchas soluciones y posibilidades". "Tiene un trabajo colectivo inmenso, nos ayuda ya sea en lo defensivo como en lo ofensivo y esperemos que mantenga este ritmo de juego", analizó.

"Cuando le ha tocado estar a Molina en el lugar de Marcos, ha respondido de la misma manera. Molina estaba en un momento brillante y ahora Marcos está empezando a mejorar. Creo que el equipo en sí, en el global, está trabajando en bloque muy bien y esperemos poder seguir de la misma manera", sentenció.