Simeone: "Siento que el equipo está creciendo y eso me gusta"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que a pesar de los resultados adversos de las últimas semanas el equipo "está creciendo" y espera que se pueda "mostrar" este miércoles en el partido de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Bayer Leverkusen.

"Yo siento que el equipo está creciendo, y eso me gusta. Ojalá que se pueda mostrar mañana", declaró en rueda de prensa. "Ellos están acostumbrados a este tipo de partidos, saben la necesidad que tenemos, que no es diferente a la que tenemos en LaLiga o en Copa. Siempre tenemos la responsabilidad y la obligación de ganar, ahora tenemos la necesidad de ganar. Se gestará de la mejor manera que creemos", añadió.

Además, sabe que el equipo está "obligado" a ganar, y reiteró su "responsabilidad" en que todos los jugadores estén enchufados. "Si los futbolistas que entran lo hacen en su mejor versión es porque hay todo un círculo de energía positiva, y los primeros que lo tenemos que bajar somos nosotros. A partir de ahí, suceden las cosas buenas, pero no tengo ninguna duda de que nuestra fuerza no son los diez que empiezan, sino la plantilla que tenemos. Si logramos entender eso estamos un punto más arriba que los demás", apuntó.

En otro orden de cosas, el técnico argentino no quiso reclamar el apoyo de la afición. "A la gente no puedo pedirle absolutamente nada, nosotros tenemos que darle a la gente. Tenemos que transmitir ilusión, trabajo, entregarnos como hacemos desde hace once años... Soy de una forma de pensar en la vida: dar sin esperar", expuso.

Sobre el rival, destacó que tiene "mucha velocidad arriba". "Más allá de seguir la línea del equipo, desde lo defensivo a lo ofensivo, valoramos las virtudes del rival y buscamos a partir de ahí desarrollar nuestro mejor juego", dijo. "Nos enfrentamos a un equipo que viene recomponiéndose a partir de la llegada de su entrenador, que seguramente tendrá ilusión en la 'Champions'. Tiene mucha gente rápida ofensivamente y será complejo", prosiguió.

Por último, el 'Cholo' alabó el trabajo del técnico de los alemanes, Xabi Alonso. "Ha sido un jugador extraordinario, un futbolista de una clase tremenda que ha pasado por un montón de clubes, también por Alemania, y ha dejado algo muy fuerte en la gente de Alemania, que le ha dado la posibilidad hermosa de dirigir a un gran equipo. Está trabajando con mucha ilusión, con mucha dedicación, se ve que el equipo busca bajar lo que él hacía en la Real Sociedad B. Tiene una idea muy clara de lo que quiere del fútbol", concluyó.