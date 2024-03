Simone Inzaghi: "El Atlético se transforma en casa"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Inter, Simone Inzaghi, ha asegurado que el Atlético de Madrid, al que se enfrentan este miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones tras el 1-0 en Milán, "se transforma en casa" y que por eso "no" pueden "especular" en el Cívitas Metropolitano, "un punto de referencia" para los de Diego Pablo Simeone.

"El Atlético se transforma en casa, es un hecho. En LaLiga estaría primero si sólo jugara en casa: en 14 partidos, 13 victorias y un empate. De los últimos partidos solo ha perdido contra el Athletic, y lo vi por la tele y no mereció perder", declaró el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

En este sentido, garantizó que no especularán con la ventaja de la ida. "Todos sabemos lo que es el Atlético, qué gran entrenador es el 'Cholo', que es amigo y fue un gran compañero de equipo. Nos hemos preparado de la mejor manera posible, sabiendo que el Metropolitano es un punto de referencia para el Atlético. Sabemos que tenemos una ventaja mínima y no vamos a especular", subrayó.

Por otra parte, el preparador italiano recordó el camino de los últimos "tres años" y destacó la mejora del equipo. "Siempre ha sabido salir adelante, algo que no se ha dado por sentado en los últimos diez años en el Inter. El camino es mucho más largo, porque mañana sabemos que será complicado, ante un rival que se transforma en casa. Sabemos que tenemos una mínima ventaja por lo de Milán, pero intentaremos hacer nuestro partido", indicó.

Sin embargo, no quiso hacer paralelismos con el Inter del triplete. "Conocemos la historia del Inter, 2010 fue un gran año. Estamos haciendo nuestro propio viaje, el año pasado logramos la maravillosa final en Estambul, que jugamos con orgullo, y este año queremos hacer nuestro propio camino. Dejamos el campeonato de lado y pensamos partido a partido", señaló.

En otro orden de cosas, Inzaghi no se mostró preocupado por el sistema que pueda utilizar Simeone. "No sé qué hará Simeone, sé que el Atlético juega con el mismo sistema que nosotros; por momentos ha cambiado, se ha pasado al 4-4-2, pero no creo que eso marque la diferencia. Eso dependerá de la interpretación de los jugadores, y tengo la suerte de tener un gran grupo", destacó.

Por último, no quiso dar pistas sobre su posible alineación. "Tengo varias opciones, porque Acerbi regresó el sábado en Bolonia y De Vrij jugó muchos partidos. Tengo a Frattesi, que regresó de la mejor manera posible. Puedo decidir dar descanso inicial a un centrocampista. De momento también tengo a Dumfries y Darmian en la derecha, que están bien", analizó, antes de lamentar las bajas de Carlos Augusto y Arnautovic, que les hubiesen ofrecido "más soluciones".