Slot ve a Alexander-Arnold "totalmente comprometido" y no cree que los rumores le desestabilicen

LIVERPOOL (INGLATERRA), 3 (PA Media/dpa/EP)

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, confirmó este viernes que Trent Alexander-Arnold se encuentra "totalmente comprometido" con el club inglés y que jugará el domingo" contra el Manchester United pese a las últimas noticias de esta semana sobre el acercamiento del Real Madrid por su contratación, y deseó que el lateral siga al "mismo rendimiento que en el último medio año".

"Puedo deciros que jugará el domingo y espero que ofrezca el mismo rendimiento que en el último medio año, porque todo el mundo ha visto la gran primera mitad de temporada que ha tenido, lo mucho que está aquí y que quiere ganar aquí", manifestó el técnico neerlandés en rueda de prensa.

El entrenador del líder de la Premier ha conversado con el internacional estos días, pero a pesar de entender "perfectamente la pregunta y el por qué", eludió desvelar el contenido de esta charla. "Estas conversaciones nunca las he compartido, ni sobre Trent, ni sobre ningún otro, sobre lo que hablo con ellos", zanjó.

"Fue una conversación como muchas otras que tuvimos Trent y yo, así que dejémoslo ahí. Le veo en el campo de entrenamiento todos los días dejándose la piel. Está totalmente comprometido con nosotros y jugará el domingo", reiteró Slot, que siempre ha dejado la responsabilidad de las negociaciones contractuales y los traspasos al director deportivo, Richard Hughes.

"Si desestabilizara a los jugadores del Liverpool que otros hablaran de ellos, entonces sí que tendríamos un problema, porque si juegas en uno de los clubes más grandes del mundo todo el mundo está siempre hablando de ti, a veces en relación con otros clubes", afirmó.

El neerlandés aseguró que el jugador de 26 años, que acaba contrato en julio, no está en venta a pesar del posible interés del Real Madrid, el cual no cree que tenga un efecto desestabilizador. "Eso les pasa muchas veces a nuestros jugadores, así que si eso les desestabiliza entonces sí que habríamos tenido un problema, no sólo ahora sino en los últimos seis meses, porque hubo algunas conversaciones sobre nuestros jugadores en los últimos seis meses y no creo que les desestabilizara en absoluto", sentenció.