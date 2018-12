Solari: "Es el deber de todos proteger a Sergio Ramos, es un hombre honesto"

Publicado 26/11/2018 19:07:50 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, ha asegurado que el capitán blanco, Sergio Ramos, es "un hombre honesto" y que es un "deber de todos protegerle" ante informaciones como las ofrecidas por Football Leaks, que afirmó que había incumplido el código antidopaje en dos ocasiones, y ha afirmado que tras el "palo duro" que supuso la derrota en Ipurua ahora tienen la oportunidad de "estar a la altura" de su "historia" este martes en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante la AS Roma.

"Sergio Ramos es, ante todo, un hombre honesto; no es sólo un emblema del Real Madrid, sino del deporte en general en España. Es el deber de todos protegerle, también del periodismo. Hay que informar sobre la verdad. Después están las posturas o las opiniones, pero la verdad no es opinable, y mucho menos cuando mancilla el honor de una persona", declaró en la rueda de prensa previa en el Olímpico de Roma.

En este sentido, responsabilizó a la prensa de hacerse eco de informaciones "que no son verídicas". "Si se repiten informaciones que no son verídicas, vuestra profesión, a la cual yo respeto muchísimo, pierde la razón de ser, y la sociedad queda desamparada. Es algo que nos compete a todos, a nosotros pero también a ustedes", subrayó.

Por otra parte, el técnico argentino aseguró que cuenta con Isco Alarcón, que no ha sido titular en ninguno de sus cinco partidos dirigidos. "Él trabaja bien, a la par de sus compañeros. Es un jugador muy importante y cuento con él como cuento con los otros 23", dijo. "Son 24 jugadores y queremos lo mejor de todos", añadió.

Además, explicó que disponen de "soluciones" ante la ausencia de Casemiro. "Cada partido es diferente. Hay distintos jugadores que pueden suplir esa función, incluso alguno de los centrales. Ceballos lo ha hecho bien, quizás mejor contra el Celta que contra el Eibar. Hay una serie de soluciones; a Casemiro esperamos tenerle de vuelta lo antes posible. Tenemos que buscar soluciones con las piezas que tenemos", manifestó.

"LO DEL EIBAR FUE UN PALO DURO, PERO YA PASÓ"

En otro orden de cosas, no quiso entrar en debates sobre si en la derrota ante el Eibar en Ipurua (3-0) hubo falta de actitud, como afirmó Ramos. "Hay cosas que creo que pertenecen a nuestra intimidad, es más saludable. Es mi responsabilidad actuar de esa manera", indicó. "Hay tantos factores en el fútbol... No todo tiene que ver con la actitud. La responsabilidad siempre recae sobre el individuo; diluir la responsabilidad sobre el colectivo no ayuda nada", prosiguió.

Sin embargo, el preparador madridista reconoció la dureza del resultado del fin de semana. "Fue un palo duro, pero ya pasó el partido de Eibar. Trataremos de mejorar, pero de la misma forma que los cuatro partidos previos ya pasaron con este lo mismo. Estamos en el Olímpico, en Roma, en otra competición, y nuestro foco y nuestras fuerzas tienen que estar ahí", expuso.

Así, Solari explicó que ahora afrontan un duelo importante en la quinta jornada de 'Champions' y tienen ante sí la oportunidad de resarcirse. "En el fútbol, la realidad es mañana. Mañana tenemos una realidad a nuestro alcance, la tenemos que hacer nosotros", apuntó. "Tenemos que hacer un partido como siempre en 'Champions', estar a la altura de nuestra historia en esta competición. Nuestra historia es bastante grande", señaló.

Por último, le quitó dramatismo al encuentro. "(Pruebas) De fuego son todas, cada partido, cada entrenamiento, cada día que pasa. El Real Madrid, a lo largo de sus 116 años de historia, ha tenido que afrontar muchas pruebas de fuego se ha recuperado, y por eso es el equipo más ganador de la historia", concluyó.