Spalletti: "La mentalidad de equipo del Barça es independiente a Messi"

Publicado 05/11/2018 14:34:14 CET

"Messi es la guinda del pastel del Barça y es el mejor"

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Inter de Milán, Luciano Spalletti, ha reconocido antes de medirse de nuevo al FC Barcelona en la Liga de Campeones que Leo Messi, que estará en Milán y seguramente con opciones de jugar, es la "guinda del pastel" de un Barça que tiene la misma "mentalidad" sin el argentino y es, de todos modos, uno de los "mejores" equipos del mundo.

"Sin Messi el Barça ha seguido jugando con su filosofía que les hace ser un equipo fuerte. Son uno de los mejores equipos del mundo. Tienen una mentalidad de equipo que es independiente de Messi", aseguró este lunes en rueda de prensa en el Giuseppe Meazza.

Eso sí, subrayó que el '10' es "claramente la guinda del pastel" del Barça. "Cada niño que sueña con ser futbolista profesional quiere tener su camiseta, y ello demuestra que es el mejor jugador del mundo. Cuando juega, lo hace tan rápido que debe esperar al resto, mueve el balón y ve el juego de forma muy rápida", destacó del argentino.

Juegue o no juegue Messi, que ha viajado pero todavía sin el alta médica tras su lesión en el brazo, Spalletti cree que están ante la gran oportunidad de demostrarse a sí mismos que pueden luchar de tú a tú contra cualquiera en Europa.

"Siempre hemos dicho que podemos jugar contra cualquiera, y sigue siendo así. Logremos o no los resultados o tengamos el juego que queramos o no, debemos tener la creencia de que esta es la oportunidad de ver si podemos jugar a la par o no", advirtió.

No obstante, el italiano cree que tendrán enfrente "el nivel más alto de dificultad" que pueden tener para poder desarrollar su "juego". "En el partido de ida, no logramos tener suficiente balón para revertir el desarrollo del juego. Tendremos que ser mejores cuando recuperemos la posesión, porque no les gusta cuando el balón lo tiene el rival", lamentó sobre el 2-0 encajado en el Camp Nou en la última jornada.

En cambio, recordó que siguen dependiendo de sí mismos para pasar ronda. "Nuestro crecimiento es continuo, para proponer un fútbol siempre mejor. Pasar a octavos depende de nosotros y esto nos debe hacer tener la máxima atención y guiarnos a tener el comportamiento correcto", admitió.

"Comenzamos un viaje hace un año y medio y vamos en la dirección correcta, hay una idea y tenemos que ir y desarrollarla en el campo, convirtiéndola en un hábito. Los jugadores ya están en el nivel que estamos tratando de lograr", señaló en este sentido.

Por otro lado, Spalletti confirmó que Radja Nainggolan, ausente en Barcelona, podría jugar. "Tenemos que evaluarle bien en el entrenamiento de hoy, jugó diez minutos contra el Genoa y esto puede ayudarnos en la evaluación. Puede estar en la media, en la mediapunta, tiene calidad y fuerza, se apoya en sus oponentes para evitar una construcción cómoda", argumentó.