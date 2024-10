Stojkovic: "Nosotros también tenemos muchas lesiones, no espero un partido como el de Belgrado"

CÓRDOBA, 14 Oct. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Manu Polo) -

El seleccionador serbio, Dragan Stojkovic, ha afirmado este lunes que pese a que se compara el encuentro ante España en Córdoba de este martes con el vivido hace un mes un Belgrado "no" espera que el duelo sea igual, ya que tanto ellos como 'La Roja' tienen "bastantes lesiones", pero quiere que su equipo muestre "responsabilidad y ganas" y que no se rinda.

"Jugamos un buen partido en defensa, jugamos muy táctico, y España es un equipo que te puede dominar con el balón, hay posibilidades para aprovechar los momentos para ser peligrosos a la contra. No espero un partido parecido al de Belgrado, nosotros tenemos bastantes lesiones, igual que España. Queremos ser un equipo que no se rinde, quiero que muestre responsabilidad y ganas", comentó en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Naciones de este martes en el Nuevo Arcángel.

Stojkovic expresó que no hay "gran diferencia" en la preparación de este partido "con respecto al de Suiza". "Estamos intentando confirmar estos buenos resultados, pero lo más importante es el descanso de los jugadores. Queremos ganar, porque después de Suiza hemos recuperado la autoestima, y vamos a hacer todo para prepararnos. Estamos pensando en rotaciones, pero mañana lo veremos", apuntó.

El seleccionador serbio explicó que la imagen mostrada ante Suiza es "el camino" que deben coger "más allá del resultado". "Tenemos que darlo todo y me alegro de que así lo hagan nuestros jugadores. Estamos en el ecuador de la competición, pero nosotros decidiremos nuestro destino. Acabamos perdiendo ante Dinamarca, pero quedan nueve puntos en juego", añadió.

Además, reiteró que cuando se dice que España tiene "muchas bajas", ellos están en la misma situación. "Nosotros no podremos contar con Vlahovic o Milinkovic-Savic. Todos nos enfrentamos al problema del calendario, pero España es un equipo que tiene muchos jugadores. No creo que pasen dificultades para encontrar reemplazos", señaló.

Por último, Stojkovic habló sobre el exjugador del Real Madrid Luka Jovic. "Tiene mucha calidad y no fichó por el Real Madrid de casualidad. Tiene unas características fantásticas, aunque no tuvo suerte de cara a gol en los últimos partidos, pero esa es la vida de un delantero, no puede acabar todo en gol. Mentalmente está listo y estoy muy contento con su actitud, los goles llegarán cuando menos lo esperemos", concluyó.

MAKSIMOVIC: "LA VICTORIA ANTE SUIZA NOS HA DEVUELTO LA AUTOESTIMA"

Por su parte, el internacional serbio Nemanja Maksimovic incidió en la idea de que la victoria ante Suiza de la pasada jornada sirvió al equipo para devolverle "la autoestima". "Queremos mostrar que tenemos calidad y que podemos jugar contra equipos grandes. El apoyo de la afición nos ayudó, queremos que eso ocurra", dijo.

El centrocampista balcánico tiene claro que lo "más difícil" en el fútbol es "ganarte el respeto" y que Serbia ha trabajado mucho para que "ocurra". "Los medios y la afición perdió la fe en nosotros después de la Eurocopa, pero en estos tres partidos hemos encontrado el buen camino, y mañana tenemos una buena oportunidad para demostrar", comentó.

Sobre los logros conseguidos por Serbia en categorías inferiores, el futbolista del Getafe explicó que hay "mucha diferencia" entre categorías inferiores y absoluta. "Nosotros somos un país pequeño y no tenemos tantos jugadores como España. Aun así somos competitivos y sabemos pelear para sobrevivir. Siempre nos ha faltado algo en el Mundial o Eurocopa, pero podemos competir contra cualquier equipo del mundo", apuntó.

Por último, tuvo unas palabras para su compatriota Dragi Gudelj, que sufrió dos paradas cardiorrespiratorias cuando jugaba en el Córdoba, obligando a su retirada del fútbol. "Todos sabemos lo que pasó aquí a Gudelj, y tuvo que dejar de jugar a fútbol. Para todos los profesionales es un golpe duro cuando tienes que dejarlo, pero tienes que pensar en tu salud. Puede seguir ligado al fútbol desde otra perspectiva", finalizó.