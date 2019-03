Tebas: "No me da miedo que Messi se vaya de LaLiga"

Publicado 22/03/2019 11:46:18 CET

"Las OTTs darán muchos puestos de trabajo para la industria del deporte"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que la Liga española de fútbol seguirá creciendo independientemente de la marcha de jugadores como Cristiano Ronaldo a la Juventus o la futura del blaugrana Leo Messi, y que las 'OTTs' crearán muchos puestos de trabajo en los próximos años para la industria del deporte.

"Si no crecemos al mismo nivel no será porque Messi se vaya del fútbol español. Creíamos que se iba a marchar Cristiano y lo íbamos a notar, y no es así. Cuando se fue a la Juventus estábamos negociando el contrato de televisión con muchos operadores y ninguno de ellos me dijo de rebajar el precio. No me da miedo que Messi se vaya", recalcó Javier Tebas.

Así se expresó el máximo responsable de la patronal de clubes en la presentación del ISDE Sports Convention, el evento que pretende convertirse en referencia en el sector jurídico-deportivo internacional y que se celebrará el 17 y 18 de mayo en la nueva sede de Banco Santander en la capital de España.

Al acto de presentación del ISDE Sports Convention, celebrado este jueves en la sede del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en Madrid en el marco del XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE), también intervinieron el director de Santander Justicia, Gregorio García; el presidente de ISDE, Jorge Pintó, y su Director General, Juan José Sánchez Puig, y el presidente de CONEDE, Gabriel Rodríguez.

Tebas destacó la "profunda transformación" que ha experimentado la industria del deporte en los últimos años -donde el fútbol supone ya el 1,35 por ciento del PIB-, pero advirtió de que se sigue "con las mismas formas de gestión de hace quince años". "Ése es uno de los retos a los que hay que hacer frente. La industria del deporte tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, y no lo está haciendo", lamentó.

A su juicio, existen varios retos a los que LaLiga debe enfrentarse, el político-deportivo, con el Anteproyecto para la reforma de la Ley del Deporte de 1990, que, según él, "no fue trabajado y que fue modificado a última hora", y el tecnológico-digital, en el que se debe asumir la irrupción del mundo de las OTTs.

"En 2015 Netflix tenía 70.000 abonados y hoy tiene 2 millones. "Quien no sepa leer ese reto, va a sufrir y puede ver reducido mucho el valor de sus derechos. La OTT va a crear muchos puestos de trabajo para la industria del deporte", manifestó.

Por su parte, el presidente de ISDE, Jorge Pintó, explicó que la motivación del ISDE Sports Convention es "congregar talento y compartir conocimiento con la sociedad" para ofrecer un gran activo a la sociedad, mientras que Gregorio García, director de Santander Justicia, destacó que le entidad bancaria "es la que más invierte, 150 millones, en formación".

EL FORO INTERNACIONAL DEL DERECHO Y EL DEPORTE

Durante dos días, Madrid se convertirá en la capital mundial del derecho y la gestión en el mundo del deporte gracias al ISDE Sports Convention, donde participarán los principales expertos del sector, desde prestigiosas figuras del deporte, hasta abogados especializados en este campo, pasando por directores de asesorías jurídicas o altos directivos de instituciones y clubes, entre otros.

En la convención, con el apoyo de LaLiga y Banco Santander, se tratarán asuntos deportivos de actualidad desde un punto de vista jurídico como la jurisprudencia del TAS y la transferencia de jugadores, tecnológicos como el avance de los e-Sports, económicos como el 'blockchain' y la pujanza del deporte femenino e inclusivo.

ISDE es una escuela de formación jurídico-económica, con sedes en Madrid, Barcelona y Nueva York, impulsada por los propios bufetes de abogados que operan en España y que ofrece programas de grado y postgrado.

Es un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid para la impartición del Grado en Derecho. Asimismo, imparte el Máster de Acceso a la Abogacía, en colaboración con la Universidad Carlos III.