Tebas: "El 'Rubialismo' todavía está dentro de la Federación"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, apoyó a las internacionales de la selección española por defender su "dignidad" tras años de sufrimiento por las formas y el estilo de Luis Rubiales al frente de una Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que aún tiene "dentro" la "forma de pensar" de su expresidente.

"Tenemos que ver el cambio de liderazgo. El 'Rubialismo' todavía está dentro de la Federación. La forma de trabajar, la forma de pensar sigue dentro. Hasta que todas estas personas no se vayan es muy difícil de creer que vaya a pasar nada", dijo este miércoles en su intervención en la World Football Summit Europe 2023 en Sevilla.

Tebas hizo un amplio repaso de la situación financiera del fútbol mundial, europeo y español pero también trató el momento delicado de la RFEF y de una selección femenina que vive una extraña convocatoria con jugadoras que no querían ser convocadas.

La selección campeona del mundo sigue pidiendo cambios en la Federación, después de la dimisión de Luis Rubiales como presidente. Tebas explicó que lo que sucedió en la celebración del Mundial, con el beso a Jenni Hermoso, fue la punta de un iceberg contra el que se han rebelado las futbolistas.

"No es un tema de política, de derecha o izquierda, es un tema de dignidad de la mujer. Yo recordaré que a los dos días de la final del Mundial, puse en Twitter 'llueve sobre mojado'. Al día siguiente puse un iceberg. Lo que está pasando, hay que entender la parte de debajo del iceberg que no es conocido", afirmó.

"No son caprichosas las jugadoras como dicen algunos, es el sufrimiento, la falta de dignidad de esa parte de abajo del iceberg que la han tenido ellas y otras empleadas. Cuando has estado en estas situaciones ya no se creen nada", añadió.

Tebas aplaudió la actitud de las jugadoras pidiendo un cambio real siendo capaces de renunciar a la selección. "Son chicas que tienen ilusión por jugar con la selección pero si son capaces de defender lo que están defendiendo y no ir a la selección es muy fuerte. Se ha reflexionado poco, igual que las 15 que no quisieron ir con España al Mundial, hay que preguntarse por qué y entonces uno se va dando cuenta que esa parte de abajo del iceberg que no se ve y que es muy importante", terminó.