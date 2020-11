Tebas: "Será imposible que la vuelta a los estadios se haga a la vez en toda España"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que será "imposible" que la vuelta de aficionados a los estadios se haga de forma conjunta "en toda España" y explicó que negociarán con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para ver cómo se puede gestionar dicha estrategia de cara al 2021 y a la próxima temporada, fecha en la que augura un regreso total de la ocupación de los recintos deportivos.

"La vuelta a los estadios es un tema complicado (...) hay zonas de España donde ya podría haber un número determinado de espectadores en los estadios. Será imposible que se haga a la vez en toda España. No podemos tener a público sin asistir en una zona porque en otra haya contagios", indicó Tebas en su participación en el evento 'WFS Live', organizado por 'World Football Summit'.

"Queremos poner un número concreto de espectadores porque ya lo estamos viendo en los teatros, por ejemplo, y no entiendo por qué no podría ser en el fútbol. No habría congestión (en entradas y salidas) porque hay muchas puertas y -al menos- los clubes podrían dar una demanda a sus patrocinadores", añadió el máximo responsable de LaLiga, que calcula en torno a un "15 o 20%" de espectadores a principios de 2021.

"Para que haya más gente (que esos porcentajes) en los estadios tendremos que esperar a enero o febrero, la llegada de la vacuna provocará un cambio en las normas y en las conductas. Eso permitirá un 15 o 20% y así iría creciendo paulatinamente. El cien por cien no lo veremos hasta la próxima temporada, con suerte", manifestó.

Preguntado por la gestión de la pandemia, Tebas dijo que tras el caso del Fuenlabrada se dieron "cuenta" de que "ese brote era del vestuario". "Es un lugar de transmisión, ahí flota el virus en aerosoles, los espacios cerrados son peligrosos y nos dimos cuenta... la reacción inmediata que tuvimos fue recomendar que no utilizaran los vestuarios a los equipos españoles que seguían en competición", agregó.

"Tenemos que ampliar los vestuarios, pero ya hemos colocado en casi todos los estadios de la Liga Santander y de la Liga SmartBank vestuarios portátiles; y estamos haciendo pruebas constanemnte con todos los tipos de test. Un PCR a la semana y tres antígeneos a cada jugador. Están muy controlados para que no se nos cuele ninguno. Hemos hecho también pruebas de saliva, 3.000, dos rondas en ambas categorías para sustituir el de la nariz, que es algo molesto. Queremos hacer la vida más comoda al jugador dentro de esta incomodidad", apuntó Tebas.

En relación al final de la temporada pasada, el presidente de LaLiga tenía claro que "la competición nace y es para jugarse 380 partidos en Primera y 420, en Segunda, y hay que hacer todo para acabarla. Ese fue nuestro cometido. Tuvimos todos una presión de ciertos clubes para que no bajaran o subieran, pero no puedo entender cómo Francia no terminó la competición", dijo.

"Nos costó, pero ni mucho menos era imposible. Es mucho más difícil la gestión de la pandemia ahora que por aquel entonces. El jugador ahora tiene más riesgo de contagio. En nuestro primer test salieron cinco positivos, pero en todo el periodo desde la pretemporada ha habido más de 150 positivos en jugadores y más de 130 en el staff. Es más difícil ahora que antes. Hay varios expedientes disciplinarios a varios clubes por no cumplir los protocolos sanitarios", desveló.

"OJALÁ MESSI ACABE SU CARRERA EN ESPAÑA"

Por su parte, sobre sus palabras ante el posible adiós de Leo Messi, cuando envió el burofax al FC Barcelona pidiendo su salida, Tebas recordó que "siempre" quiere "a los mejores". "Yo quiero a Messi, Cristiano, Klopp, Guardiola, Mourinho... porque te ayudan a crecer en tus estrategias, pero recuerdo que dije que Messi no era imprescinble", matizó en este sentido.

"Estamos trabajando para cuando eso pase (salida de Messi) algún día. Los jugadores son muy importantes pero no son imprescindibles. Hay que hacer otra estrategia alrededor de la competición, pero por ejemplo, las próximas cuatro temporadas ya están cerradas en derechos audiovisuales y ningún contrato dice que nos pagarán menos si se van estos jugadores. Hemos creado un producto único. Pero insisto, me gustaría que Messi siguiese muchos años. Es el mejor jugador de la historia del fútbol y deseo que acabe su vida futbolistaica en España", sentenció.

Aún así, si esto ocurriese, Tebas reivindicó otros nombres como el de Antoine Griezmann para ser 'cabeza de cartel'. "Ha sido uno de los traspasos más elevados, lo querían en Francia y en Inglaterra. Coutinho todavía no ha funcionado o Dembélé mismo... En el Real Madrid está uno de los mejores delanteros del mundo, Karim Benzema, y quién sabe dónde veremos a Haaland la próxima temporada. Aquella liga que se gestione solo pensando que tienen que incorporar jugadores se equivoca", finalizó.