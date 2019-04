Tebas: "Si el problema es LaLiga, LaLiga se aparta del fútbol femenino"

Publicado 02/04/2019 17:08:04 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro que su organización no tiene ningún problema en apartarse del fútbol femenino si está en la raíz del "problema" que ha provocado que la RFEF haya querido crear un nuevo modelo de competición aparte de la Liga Iberdrola, asegurando que sólo han intentado "ayudar y asesorar" para el crecimiento del fútbol femenino y que no comprende a qué se debe este cambio de dirección "de golpe".

"Aunque duela, prefiero decir lo que pienso. Deseo a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) la mayor de las suertes para que se puedan resolver estos problemas y enfocar el rumbo que se había marcado. Si ahora quiere preocuparse la RFEF, bienvenida sea. Si el problema es LaLiga, que parece que es el problema de todo, LaLiga se aparta y estará contenta, habrá conseguido su objetivo", confesó Tebas durante el IV Congreso de Fútbol Femenino.

Tras el anuncio de la RFEF de la organización de una nueva competición de fútbol femenino, la cual debe aprobarse por la Asamblea federativa el próximo 26 de abril y separada de la actual Liga Iberdrola, el abogado se muestra "preocupado".

"¿Cuántos clubes van a tomar la decisión de cuál es el formato? ¿Cuántas jugadoras? ¿Ellos lo van a decidir? ¿No debería ser la ACFF?", se preguntó. "Se tendría que haber consensuado. Eso demuestra que las normas de gobernanza tienen que sufrir un cambio por si las decisiones que afectan a los clubes las toman otros, de los que hay muchos que ni han visto un partido de fútbol femenino", señaló con contundencia.

Tebas no entiende que se cambie "lo que funciona" y advirtió que romper el acuerdo que había entre la ACFF y la RFEF para la creación e la Primera A y la Primera B "va a poner en peligro ese crecimiento, sin duda". "No se puede, cuando haces crecer un deporte, cambiar de rumbo, de cabeza directora y de estrategia audiovisual, de golpe", recalcó.

"Los patrocinadores no quieren ocurrencias, quieren continuidades y objetivos establecidos, quieren asociaciones serias, que no cambien los acuerdos en 48 horas porque el mensaje es malo", añadió respecto a las "ideas y ocurrencias" de la RFEF que se van "a cargar" este deporte.

El presidente de LaLiga recalcó que él no está "negociando nada del fútbol femenino". "No es un problema personal, no tengo egos... Siento que hemos ayudado, pero si nos tenemos que ir nos iremos. LaLiga no pretender asumir la competencia de la organización del fútbol femenino, lo único que ha pretendido es ayudar y asesorar, transmitir nuestro conocimiento para que esta competición crezca", prosiguió.

"SI NOS QUEDAMOS EN ÉXITOS PUNTUALES, FRACASAREMOS"

"Se habla mucho de la explosión del fútbol femenino, pero me preocupa esa palabra. Ha explotado, pero lo más importante llega ahora. Es importante llenar estadios, pero lo es más darle continuidad, que haya más personas en los estadios y también que más aficionados que nos vean por televisión. Si nos quedamos en éxitos puntuales, fracasaremos. Si no hay un trabajo continuo, no sirve para nada, se necesita mucho más capital para conseguir esa profesionalización y eso se hace creando valor en las competiciones", expresó.

Así, Tebas cree que cuando la competición posee valor y se ve "que funciona", la RFEF quiere "una parte de la tarta". "El fútbol femenino está en ese momento embrionario de ser liga profesional y autogestionarse su explotación comercial para después crecer. Existen ligas en más de 80 países del mundo y en todos esos países los clubes autogestionan sus derechos de explotación. Si se entiende eso no hay conflictos de competencias", aseveró.

La opinión y posición de Javier Tebas estuvo apoyada por la de otros presidentes de competiciones españolas, como la de Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que está "convencido" de que las asociaciones y federaciones tienen que "convivir", porque son "imprescindibles".

"Están haciendo lo contrario, van a crear una escisión en un proyecto que pinta de maravilla. Que no os utilicen a las jugadoras, porque sois un eslabón débil, tenéis que estar centradas en disfrutar, no pensad, lo solucionarán los que tienen que hacerlo", expresó el mandatario.

También debatió sobre el tema Antonio Martín, presidente de la ACB. "Yo viví un cambio parecido al vuestro. Afortunadamente, vosotras estáis en la competición, no perdáis ningún momento en distraeros en el momento de la competición, no es vuestro papel. No creo que esta circunstancia deba incluir al colectivo de jugadoras", matizó.

Las jugadoras también se pronunciaron sobre la creación de la nueva competición por parte de la Federación, como es el caso de la delantera del Valencia Anair Lomba, que calificó de "locura" poner la liga "en manos de quien no sabe ni quién eres".

"Hay una cuestión de egos que sale ahora, cuando empieza a haber dinero. Hay unos mínimos, estábamos creciendo poco a poco y cuando empieza a entrar dinero esto empieza a contaminarse y salen unos intereses que no nos benefician", opinó.

Por su parte, la futbolista del Athletic Club Erika Vázquez también cree que lo "más urgente" en el futuro más cercano es el Convenio Colectivo. "Que se sienten unas bases mínimas, que se nos tenga en cuenta y vayamos todos en la misma dirección. Tenemos que pedir algo real y somos las primeras conscientes de eso", reflexionó.