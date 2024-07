Tere Abelleira: "Sabemos lo especiales que son los Juegos para las más veteranas, son lo más grande"

A CORUÑA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Tere Abelleira ha asegurado que llegarán a los Juegos de París 2024 "con buenas sensaciones" tras su victoria este martes ante Bélgica (2-0) en el último partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025, y ha recalcado que las jugadoras veteranas llevan "persiguiendo" muchos años competir en la cita olímpica y que eso les hace "valorarlo tanto como ellas" y acudir "con ilusión" a la capital francesa.

"Lo importante es la sensación del equipo y darle la vuelta al partido del otro día. Hoy sí que podemos decir que nos vamos con buenas sensaciones de cara a los Juegos", señaló tras en encuentro celebrado en el estadio Abanca Riazor de A Coruña, donde la gallega marcó en el minuto 91 el gol del triunfo español.

Además, la centrocampista del Real Madrid destacó que ponen fin a "una concentración diferente". "Estás en clasificación pero pensando en los Juegos Olímpicos. Hoy ya sí que por fin podemos decir que el siguiente objetivo son esos Juegos; tenemos mucha ilusión por hacerlo bien, es nuestra primera participación y creo que llegamos en buen momento", advirtió.

También restó importancia al cansancio acumulado. "El trabajo extra cuesta un poco más, pero sabemos que lo hacen para prepararnos para lo que viene. Es una competición nueva para todas, donde hay menos tiempo de trabajo en cuanto nos metamos en ella. Cuesta, claro que cuesta, pero sabemos que es por nuestro bien y para llegar de la mejor manera posible", indicó.

Sobre la cita olímpica, recalcó que es un objetivo primordial para todas, veteranas y jóvenes. "Las que llevan aquí más tiempo lo llevan persiguiendo mucho tiempo, así que las jóvenes lo valoramos tanto como ellas. Sabemos lo especial que es para ellas y nos lo hacen ver, y da igual que hayamos ganado un Mundial, que hayamos estado en una Eurocopa, es una competición diferente y a nivel deportivo es lo más grande que puede jugar un deportista, así que tenemos mucha ilusión en ello", subrayó.

En otro orden de cosas, la pontevedresa confesó lo "superemocionante" que ha resultado "volver a un estadio como Riazor" y a A Coruña, donde vivió como jugadora del RC Deportivo. "Tengo muy buenos recuerdos de cuando estuve aquí cuatro años, y poder volver con una victoria y encima marcar un gol hace que sea un día soñado", apuntó.

"Fue un gol bonito, pero lo importante era sumar. Tuve esa suerte de que entró, pude celebrarlo con mi gente. Mi primera idea siempre es jugar el balón hacia adelante, pero levanté la cabeza, vi a la portera adelantada y no me lo pensé mucho", explicó sobre el tanto. "Alguna me dijo que hasta se le puso la piel de gallina, porque estar aquí cuatro años, jugar en casa con mi gente durante toda la concentración es especial, mis compañeras lo saben y se alegraron un montón por mí porque saben que es más especial para mí", añadió.

"Estaban ahí mi madre, mi sobrina, mis tías y mis amigas estaban por el otro lado, no pude ir a abrazarlas, pero saben que también es para ellas. Cuando digo que tuve mucha suerte esos cuatro años en gran parte es por la gente que me llevo de aquí, que me las llevo para toda la vida, así que especialmente va por ellas", continuó.

Por último, Abelleira aseguró que el fútbol coruñés está experimentando "un crecimiento increíble", incluido en interés. "Esa vez que jugué en la Copa de la Reina vino gente, pero comparado, lo de hoy es un paso adelante, lo estamos viendo estos últimos años. También vine a ver el ascenso, hubo mucha más gente que esa vez que jugué yo y la verdad que es de agradecer que la afición de Coruña se vuelque con el fútbol femenino. Este año en Primera espero que les vaya de la mejor manera posible y que la afición del Depor esté con ellas", concluyó.